Премьер Сенегала назвал переворот в Гвинее-Бисау мошенничеством

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Сенегала Усман Сонко в пятницу назвал переворот, произошедший в Гвинее-Бисау, мошенничеством и призвал довести избирательную кампанию в стране до конца, следует из трансляции заседания парламента.

"Все знают, что то, что произошло в Гвинее-Бисау , — это мошенничество. (Избирательный) процесс должен быть доведен до конца," – подчеркнул Сонко, отвечая на вопросы парламентариев.

Премьер-министр в выступлении призвал избирательную комиссию Гвинеи-Бисау в ближайшее время обнародовать результаты выборов. Сонко также потребовал освободить оппозиционеров Гвинеи-Бисау, в частности Домингоса Перейру, арестованного несмотря на то, что он даже не был кандидатом.

В Гвинее-Бисау 23 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Действующий глава государства, как и другой кандидат Фернанду Диаш, объявили себя победителями. Официальное объявление итогов выборов было запланировано на четверг.