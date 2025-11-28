https://ria.ru/20251128/gvineya-2058368705.html
Премьер Сенегала назвал переворот в Гвинее-Бисау мошенничеством
Премьер Сенегала назвал переворот в Гвинее-Бисау мошенничеством - РИА Новости, 28.11.2025
Премьер Сенегала назвал переворот в Гвинее-Бисау мошенничеством
Премьер-министр Сенегала Усман Сонко в пятницу назвал переворот, произошедший в Гвинее-Бисау, мошенничеством и призвал довести избирательную кампанию в стране... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T15:00:00+03:00
2025-11-28T15:00:00+03:00
2025-11-28T15:00:00+03:00
в мире
гвинея-бисау
сенегал
гвинея-бисау
сенегал
В мире, Гвинея-Бисау, Сенегал
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Сенегала Усман Сонко в пятницу назвал переворот, произошедший в Гвинее-Бисау, мошенничеством и призвал довести избирательную кампанию в стране до конца, следует из трансляции заседания парламента.
"Все знают, что то, что произошло в Гвинее-Бисау
, — это мошенничество. (Избирательный) процесс должен быть доведен до конца," – подчеркнул Сонко, отвечая на вопросы парламентариев.
Премьер-министр в выступлении призвал избирательную комиссию Гвинеи-Бисау в ближайшее время обнародовать результаты выборов. Сонко также потребовал освободить оппозиционеров Гвинеи-Бисау, в частности Домингоса Перейру, арестованного несмотря на то, что он даже не был кандидатом.
В Гвинее-Бисау 23 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Действующий глава государства, как и другой кандидат Фернанду Диаш, объявили себя победителями. Официальное объявление итогов выборов было запланировано на четверг.
В среду действующий глава Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало
заявил журналу Jeune Afrique, что арестован в своем кабинете в президентском дворце в результате государственного переворота. По данным издания, одновременно с президентом участники переворота арестовали начальника генерального штаба вооруженных сил генерала Бьяге На Нтана, его заместителя генерала Мамаду Туре и министра внутренних дел Ботче Канде.