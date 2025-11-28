Рейтинг@Mail.ru
Премьер Сенегала назвал переворот в Гвинее-Бисау мошенничеством - РИА Новости, 28.11.2025
15:00 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/gvineya-2058368705.html
Премьер Сенегала назвал переворот в Гвинее-Бисау мошенничеством
Премьер Сенегала назвал переворот в Гвинее-Бисау мошенничеством - РИА Новости, 28.11.2025
Премьер Сенегала назвал переворот в Гвинее-Бисау мошенничеством
Премьер-министр Сенегала Усман Сонко в пятницу назвал переворот, произошедший в Гвинее-Бисау, мошенничеством и призвал довести избирательную кампанию в стране... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T15:00:00+03:00
2025-11-28T15:00:00+03:00
в мире
гвинея-бисау
сенегал
в мире, гвинея-бисау, сенегал
В мире, Гвинея-Бисау, Сенегал
Премьер Сенегала назвал переворот в Гвинее-Бисау мошенничеством

Премьер Сенегала Усман Сонко назвал переворот в Гвинее-Бисау мошенничеством

CC BY-SA 4.0 / Joehawkins / Бисау
Бисау - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
CC BY-SA 4.0 / Joehawkins /
Бисау. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Сенегала Усман Сонко в пятницу назвал переворот, произошедший в Гвинее-Бисау, мошенничеством и призвал довести избирательную кампанию в стране до конца, следует из трансляции заседания парламента.
"Все знают, что то, что произошло в Гвинее-Бисау, — это мошенничество. (Избирательный) процесс должен быть доведен до конца," – подчеркнул Сонко, отвечая на вопросы парламентариев.
Флаг Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
ЭКОВАС приостановило членство Гвинеи-Бисау в объединении
Вчера, 14:51
Премьер-министр в выступлении призвал избирательную комиссию Гвинеи-Бисау в ближайшее время обнародовать результаты выборов. Сонко также потребовал освободить оппозиционеров Гвинеи-Бисау, в частности Домингоса Перейру, арестованного несмотря на то, что он даже не был кандидатом.
В Гвинее-Бисау 23 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Действующий глава государства, как и другой кандидат Фернанду Диаш, объявили себя победителями. Официальное объявление итогов выборов было запланировано на четверг.
В среду действующий глава Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало заявил журналу Jeune Afrique, что арестован в своем кабинете в президентском дворце в результате государственного переворота. По данным издания, одновременно с президентом участники переворота арестовали начальника генерального штаба вооруженных сил генерала Бьяге На Нтана, его заместителя генерала Мамаду Туре и министра внутренних дел Ботче Канде.
Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Отстраненный от власти президент Гвинеи-Бисау оказался в Сенегале
Вчера, 00:35
 
В миреГвинея-БисауСенегал
 
 
