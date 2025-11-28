Рейтинг@Mail.ru
В Грузии за незаконное нахождение в стране задержали двух россиян - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:18 28.11.2025 (обновлено: 11:12 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/gruzija-2058224994.html
В Грузии за незаконное нахождение в стране задержали двух россиян
В Грузии за незаконное нахождение в стране задержали двух россиян - РИА Новости, 28.11.2025
В Грузии за незаконное нахождение в стране задержали двух россиян
МВД Грузии сообщает о задержании двух граждан России, которые незаконно пересекли границу и нелегально находились в республике в течение трех лет. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T02:18:00+03:00
2025-11-28T11:12:00+03:00
в мире
грузия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986813909_0:85:1280:805_1920x0_80_0_0_440f7576fbb845fedcacb1fd34ec989d.jpg
https://ria.ru/20251016/zaderzhanie-2048603912.html
https://ria.ru/20241111/gruziya-1983060650.html
грузия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986813909_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c27232d001278f7a3d01c1d723897416.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, россия
В мире, Грузия, Россия
В Грузии за незаконное нахождение в стране задержали двух россиян

В Грузии задержали двух граждан России, которые незаконно пересекли границу

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Тбилиси
Автомобиль полиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТБИЛИСИ, 28 ноя - РИА Новости. МВД Грузии сообщает о задержании двух граждан России, которые незаконно пересекли границу и нелегально находились в республике в течение трех лет.
"На основании постановления суда задержаны двое граждан России - Владимир Дубовский и Алина Савельева, которые обвиняются в незаконном групповом пересечении государственной границы Грузии. Следствие установило, что обвиняемые въехали на территорию Грузии незаконно, минуя пограничный контроль, и находились в стране нелегально в течение последних трех лет", - говорится в сообщении.
Вид на Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
В Грузии задержали пятерых россиян за незаконную легализацию доходов
16 октября, 13:43
По данным министерства, Дубовский и Савельева неоднократно обращались в департамент миграции министерства внутренних дел с просьбой о предоставлении им убежища, в чем им было отказано, поскольку они не соответствовали необходимым критериям. Решение, принятое миграционным департаментом в отношении этих лиц, было обжаловано ими в суде двух инстанций, но обе инстанции оставили это решение в силе.
"В итоге, 12 ноября суд издал ордер об их аресте, на основании которого правоохранители задержали Владимира Дубовского и Алину Савельеву в качестве обвиняемых. В настоящее время задержанные переведены в изолятор предварительного заключения. Ведется расследование по статье 344(2) уголовного кодекса (незаконное пересечение государственной границы Грузии, совершенное группой лиц - ред.)", - отмечает ведомство.
Полиция - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
На границе с Грузией задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве
11 ноября 2024, 12:46
 
В миреГрузияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала