В Грузии за незаконное нахождение в стране задержали двух россиян

ТБИЛИСИ, 28 ноя - РИА Новости. МВД Грузии сообщает о задержании двух граждан России, которые незаконно пересекли границу и нелегально находились в республике в течение трех лет.
"На основании постановления суда задержаны двое граждан России - Владимир Дубовский и Алина Савельева, которые обвиняются в незаконном групповом пересечении государственной границы Грузии. Следствие установило, что обвиняемые въехали на территорию Грузии незаконно, минуя пограничный контроль, и находились в стране нелегально в течение последних трех лет", - говорится в сообщении.
По данным министерства, Дубовский и Савельева неоднократно обращались в департамент миграции министерства внутренних дел с просьбой о предоставлении им убежища, в чем им было отказано, поскольку они не соответствовали необходимым критериям. Решение, принятое миграционным департаментом в отношении этих лиц, было обжаловано ими в суде двух инстанций, но обе инстанции оставили это решение в силе.
"В итоге, 12 ноября суд издал ордер об их аресте, на основании которого правоохранители задержали Владимира Дубовского и Алину Савельеву в качестве обвиняемых. В настоящее время задержанные переведены в изолятор предварительного заключения. Ведется расследование по статье 344(2) уголовного кодекса (незаконное пересечение государственной границы Грузии, совершенное группой лиц - ред.)", - отмечает ведомство.
