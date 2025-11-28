https://ria.ru/20251128/gosduma-2058377390.html
В Госдуме оценили заявление Зеленского об отказе уступать территорий
Киев отрицает очевидное, отказываясь идти на территориальные уступки в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине, поделился мнением с РИА Новости... РИА Новости, 28.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Киев отрицает очевидное, отказываясь идти на территориальные уступки в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине, поделился мнением с РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак
заявил в интервью журналу Atlantic, что тот не подпишет отказ от территорий.
"Зеленский и его окружение живут в выдуманной реальности и продолжают отрицать очевидное. Зеленский много говорит о своей позиции, но все его слова держатся лишь на западной помощи, без которой он - пустое место", - сказал собеседник агентства.
По его мнению, судьба Украины
фактически предрешена.
"Сейчас ей остается подписать договор о мире, чтобы сохранить людей и инфраструктуру, а Зеленскому пора прекратить играть в крутого парня", - заключил депутат.
Администрация США
ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия
сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин
, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева
, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.