Госдума может рассмотреть проект о крестах в описании герба в декабре

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Госдума может в декабре рассмотреть в первом чтении законопроект, закрепляющий кресты в описании герба России, следует из решения профильного комитета по госстроительству и законодательству, документ доступен в думской электронной базе.

"Предложить Совету Государственной Думы принять следующее решение: включить указанный проект федерального закона в примерную программу законопроектной работы Государственной Думы в период осенней сессии 2025 года (декабрь) в части программы законопроектной работы комитета", - сказано в документе.

Авторами инициативы выступили 412 депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным . Как отмечал ранее Володин, герб России – это один из символов государственности, необходимо сделать все, чтобы не допускать искажений его изображения.