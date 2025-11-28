Рейтинг@Mail.ru
Госдума может рассмотреть проект о крестах в описании герба в декабре - РИА Новости, 28.11.2025
11:31 28.11.2025
Госдума может рассмотреть проект о крестах в описании герба в декабре
Госдума может рассмотреть проект о крестах в описании герба в декабре - РИА Новости, 28.11.2025
Госдума может рассмотреть проект о крестах в описании герба в декабре
Госдума может в декабре рассмотреть в первом чтении законопроект, закрепляющий кресты в описании герба России, следует из решения профильного комитета по... РИА Новости, 28.11.2025
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
россия
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума может рассмотреть проект о крестах в описании герба в декабре

ГД может рассмотреть проект о закреплении крестов в описании герба в декабре

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Госдума может в декабре рассмотреть в первом чтении законопроект, закрепляющий кресты в описании герба России, следует из решения профильного комитета по госстроительству и законодательству, документ доступен в думской электронной базе.
"Предложить Совету Государственной Думы принять следующее решение: включить указанный проект федерального закона в примерную программу законопроектной работы Государственной Думы в период осенней сессии 2025 года (декабрь) в части программы законопроектной работы комитета", - сказано в документе.
Авторами инициативы выступили 412 депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Как отмечал ранее Володин, герб России – это один из символов государственности, необходимо сделать все, чтобы не допускать искажений его изображения.
Инициативой предлагается внести изменения в статью 1 Федерального конституционного закона "О Государственном гербе Российской Федерации". Законопроектом предлагается дополнить описание герба РФ указанием на то, что "малые короны, большая корона и держава, являющиеся неотъемлемыми элементами Государственного герба Российской Федерации, увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами".
Новорожденные - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Госдуму внесут проект о прогрессивной шкале маткапитала
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
