Госдума может рассмотреть проект о крестах в описании герба в декабре
Госдума может рассмотреть проект о крестах в описании герба в декабре - РИА Новости, 28.11.2025
Госдума может рассмотреть проект о крестах в описании герба в декабре
Госдума может в декабре рассмотреть в первом чтении законопроект, закрепляющий кресты в описании герба России, следует из решения профильного комитета по...
Госдума может рассмотреть проект о крестах в описании герба в декабре
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Госдума может в декабре рассмотреть в первом чтении законопроект, закрепляющий кресты в описании герба России, следует из решения профильного комитета по госстроительству и законодательству, документ доступен в думской электронной базе.
"Предложить Совету Государственной Думы принять следующее решение: включить указанный проект федерального закона в примерную программу законопроектной работы Государственной Думы в период осенней сессии 2025 года (декабрь) в части программы законопроектной работы комитета", - сказано в документе.
Авторами инициативы выступили 412 депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным
. Как отмечал ранее Володин, герб России
– это один из символов государственности, необходимо сделать все, чтобы не допускать искажений его изображения.
Инициативой предлагается внести изменения в статью 1 Федерального конституционного закона "О Государственном гербе Российской Федерации". Законопроектом предлагается дополнить описание герба РФ указанием на то, что "малые короны, большая корона и держава, являющиеся неотъемлемыми элементами Государственного герба Российской Федерации, увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами".