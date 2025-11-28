В Госдуме предложили запретить алкомаркеты ближе 300 метров от школ

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить размещать алкомаркеты ближе 300 метров от территории школ, детских площадок, парков, спортивных и медицинских учреждений. Обращение депутата на имя первого зампредседателя правительства РФ Дмитрия Мантурова есть в распоряжении РИА Новости.

Хамзаев напомнил, что, согласно действующему законодательству, "радиус трезвости" составляет не менее 100 метров, но при этом отсутствуют точные формулировки и методология подсчета расстояния между объектами.

"Предлагаю рассмотреть следующие меры: установить минимальное расстояние не менее 300 метров между торговыми объектами, осуществляющими розничную продажу алкогольной и табачной продукции, и социальными объектами всех типов, включая места массового пребывания граждан (парки, скверы, площади)", - сказано в обращении.

Парламентарий также предложил разработать подробные методологические рекомендации по правильному и более точному определению расстояния между объектами.

"Считать расстоянием от социального объекта всю его территорию, а не только здание, а у торговой точки - одну из входных дверей в помещение", - пояснил он.

Депутат рассказал, что в его адрес поступает большое количество обращений от жителей многоквартирных домов из разных регионов страны с просьбой ужесточить действующие нормы в части предельных расстояний от образовательных и иных учреждений до объектов, осуществляющих розничную торговлю алкогольной продукцией и табачными изделиями.

По его словам, в последние годы наблюдается тенденция к увеличению количества алкомаркетов, в том числе в непосредственной близости от образовательных, медицинских и спортивных учреждений, детских и игровых площадок, мест массового пребывания граждан.

"Тревожность вызывает и статистика по количеству магазинов, реализующих алкогольную продукцию. Так, по данным сервиса "Яндекс.Карты", в 2024 году количество алкомаркетов в России увеличилось на 13% по сравнению с 2023 годом - до 45 тысяч точек", - рассказал он.

Депутат отметил, что готов к совместной работе с правительством РФ по выработке соответствующего законодательного решения.