В Госдуме предложили запретить алкомаркеты ближе 300 метров от школ - РИА Новости, 28.11.2025
04:10 28.11.2025
В Госдуме предложили запретить алкомаркеты ближе 300 метров от школ
В Госдуме предложили запретить алкомаркеты ближе 300 метров от школ - РИА Новости, 28.11.2025
В Госдуме предложили запретить алкомаркеты ближе 300 метров от школ
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить размещать алкомаркеты ближе 300 метров от территории школ, детских площадок, парков, спортивных и медицинских РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T04:10:00+03:00
2025-11-28T04:10:00+03:00
В Госдуме предложили запретить алкомаркеты ближе 300 метров от школ

Хамзаев предложил запретить размещать алкомаркеты ближе 300 метров от школ

Продажа алкогольной продукции
Продажа алкогольной продукции
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Продажа алкогольной продукции. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить размещать алкомаркеты ближе 300 метров от территории школ, детских площадок, парков, спортивных и медицинских учреждений. Обращение депутата на имя первого зампредседателя правительства РФ Дмитрия Мантурова есть в распоряжении РИА Новости.
Хамзаев напомнил, что, согласно действующему законодательству, "радиус трезвости" составляет не менее 100 метров, но при этом отсутствуют точные формулировки и методология подсчета расстояния между объектами.
Продажа алкоголя в магазине - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
В Госдуме предложили убрать алкомаркеты из жилых домов
24 июля, 04:08
"Предлагаю рассмотреть следующие меры: установить минимальное расстояние не менее 300 метров между торговыми объектами, осуществляющими розничную продажу алкогольной и табачной продукции, и социальными объектами всех типов, включая места массового пребывания граждан (парки, скверы, площади)", - сказано в обращении.
Парламентарий также предложил разработать подробные методологические рекомендации по правильному и более точному определению расстояния между объектами.
"Считать расстоянием от социального объекта всю его территорию, а не только здание, а у торговой точки - одну из входных дверей в помещение", - пояснил он.
Депутат рассказал, что в его адрес поступает большое количество обращений от жителей многоквартирных домов из разных регионов страны с просьбой ужесточить действующие нормы в части предельных расстояний от образовательных и иных учреждений до объектов, осуществляющих розничную торговлю алкогольной продукцией и табачными изделиями.
Витрина с алкогольной продукцией - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Опрос показал отношение россиян к запрету алкомаркетов в жилых домах
16 июля, 13:28
По его словам, в последние годы наблюдается тенденция к увеличению количества алкомаркетов, в том числе в непосредственной близости от образовательных, медицинских и спортивных учреждений, детских и игровых площадок, мест массового пребывания граждан.
"Тревожность вызывает и статистика по количеству магазинов, реализующих алкогольную продукцию. Так, по данным сервиса "Яндекс.Карты", в 2024 году количество алкомаркетов в России увеличилось на 13% по сравнению с 2023 годом - до 45 тысяч точек", - рассказал он.
Депутат отметил, что готов к совместной работе с правительством РФ по выработке соответствующего законодательного решения.
"Прошу вас поручить ответственным сотрудникам детально изучить предлагаемую меру, а также представить позицию ведомства относительно возможного увеличения минимального расстояния между вышеуказанными объектами", - заключил он.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Госдуме подготовили поправки о полном запрете вейпов
00:27
 
Общество Россия Султан Хамзаев Госдума РФ
 
 
