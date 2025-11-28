https://ria.ru/20251128/gosduma-2058218630.html
В Госдуме предложили ввести банкноту номиналом 10 000 рублей
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Депутаты Госдумы Владислав Даванков и Роза Чемерис предложили выпустить в обращение банкноту номиналом 10 000 рублей, свидетельствует обращение на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, попавшее в распоряжение РИА Новости.
"Считаем, что в сложившихся условиях назрела объективная необходимость введения в оборот банкноты номиналом 10 000 рублей", — говорится в документе.
Авторы инициативы отмечают, что сегодня для крупных покупок и расчетов требуются значительные объемы наличной денежной массы, что увеличивает издержки на ее производство, транспортировку, пересчет и хранение. Как считают парламентарии, недавний опыт обсуждения символов для купюры в 500 рублей доказал, насколько важен и чувствителен для граждан выбор образов национальной валюты.
Для определения дизайна купюры предлагается провести всенародное голосование через "Госуслуги" для прозрачности и честности процедуры. Это позволит укрепить доверие россиян к финансовой системе, уверены депутаты. Кроме того, таким образом получится учесть мнение граждан в принятии важного государственного решения, заключили они.