В Госдуме предложили ввести банкноту номиналом 10 000 рублей
00:58 28.11.2025 (обновлено: 02:35 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/gosduma-2058218630.html
В Госдуме предложили ввести банкноту номиналом 10 000 рублей
В Госдуме предложили ввести банкноту номиналом 10 000 рублей - РИА Новости, 28.11.2025
В Госдуме предложили ввести банкноту номиналом 10 000 рублей
Депутаты Госдумы Владислав Даванков и Роза Чемерис предложили выпустить в обращение банкноту номиналом 10 000 рублей, свидетельствует обращение на имя главы ЦБ... РИА Новости, 28.11.2025
экономика
госдума рф
экономика, госдума рф
Экономика, Госдума РФ
В Госдуме предложили ввести банкноту номиналом 10 000 рублей

Депутат Даванков предложил пустить в обращение банкноту номиналом 10 000 рублей

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Депутаты Госдумы Владислав Даванков и Роза Чемерис предложили выпустить в обращение банкноту номиналом 10 000 рублей, свидетельствует обращение на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, попавшее в распоряжение РИА Новости.
"Считаем, что в сложившихся условиях назрела объективная необходимость введения в оборот банкноты номиналом 10 000 рублей", — говорится в документе.
Авторы инициативы отмечают, что сегодня для крупных покупок и расчетов требуются значительные объемы наличной денежной массы, что увеличивает издержки на ее производство, транспортировку, пересчет и хранение. Как считают парламентарии, недавний опыт обсуждения символов для купюры в 500 рублей доказал, насколько важен и чувствителен для граждан выбор образов национальной валюты.
Для определения дизайна купюры предлагается провести всенародное голосование через "Госуслуги" для прозрачности и честности процедуры. Это позволит укрепить доверие россиян к финансовой системе, уверены депутаты. Кроме того, таким образом получится учесть мнение граждан в принятии важного государственного решения, заключили они.
ЭкономикаГосдума РФ
 
 
