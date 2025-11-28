В Госдуму внесут проект о прогрессивной шкале маткапитала

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Депутаты ГД от "Справедливой России" предложили внедрить прогрессивную шкалу маткапитала, когда сумма пособия увеличивается после рождения второго, а затем — третьего ребенка, соответствующий законопроект оказался в распоряжении РИА Новости.

Документ внесут в нижнюю палату парламента уже сегодня. Авторство принадлежит Сергею Миронову.

"Предлагается установить размер материнского (семейного) капитала в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2026 года 933234 рубля (466 617 х 2= 933234) и 1399851 (466 617 х 3=1399851) рублей в случае рождения (усыновления) третьего или последующих детей", — поясняется в записке, приложенной к документу.

При этом парламентарий предложил присвоить мере господдержки семей с детьми бессрочный статус, а также выплачивать маткапитал женщинам, родившим или усыновившим третьего ребенка, начиная с 1 января 2026 года, вне зависимости от того, пользовались ли они ранее правом на дополнительные меры господдержки.

"Накануне Дня матери мы вновь вносим наше давнее программное предложение о прогрессии материнского капитала. Практика показывает, что именно маткапитал — самая эффективная демографическая мера", — сказал Миронов в беседе с РИА Новости.