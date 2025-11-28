Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесут проект о прогрессивной шкале маткапитала
00:25 28.11.2025 (обновлено: 09:32 28.11.2025)
В Госдуму внесут проект о прогрессивной шкале маткапитала
В Госдуму внесут проект о прогрессивной шкале маткапитала - РИА Новости, 28.11.2025
В Госдуму внесут проект о прогрессивной шкале маткапитала
Депутаты ГД от "Справедливой России" предложили внедрить прогрессивную шкалу маткапитала, когда сумма пособия увеличивается после рождения второго, а затем —... РИА Новости, 28.11.2025
общество
россия
госдума рф
россия
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуму внесут проект о прогрессивной шкале маткапитала

Глава СР Миронов предложил установить прогрессивную шкалу маткапитала

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкНоворожденные
Новорожденные - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Новорожденные. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Депутаты ГД от "Справедливой России" предложили внедрить прогрессивную шкалу маткапитала, когда сумма пособия увеличивается после рождения второго, а затем — третьего ребенка, соответствующий законопроект оказался в распоряжении РИА Новости.
Документ внесут в нижнюю палату парламента уже сегодня. Авторство принадлежит Сергею Миронову.
В ГД внесли проект об увеличении маткапитала за каждого следующего ребенка
16 июня, 17:53
В ГД внесли проект об увеличении маткапитала за каждого следующего ребенка
16 июня, 17:53
"Предлагается установить размер материнского (семейного) капитала в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2026 года 933234 рубля (466 617 х 2= 933234) и 1399851 (466 617 х 3=1399851) рублей в случае рождения (усыновления) третьего или последующих детей", — поясняется в записке, приложенной к документу.
При этом парламентарий предложил присвоить мере господдержки семей с детьми бессрочный статус, а также выплачивать маткапитал женщинам, родившим или усыновившим третьего ребенка, начиная с 1 января 2026 года, вне зависимости от того, пользовались ли они ранее правом на дополнительные меры господдержки.
"Накануне Дня матери мы вновь вносим наше давнее программное предложение о прогрессии материнского капитала. Практика показывает, что именно маткапитал — самая эффективная демографическая мера", — сказал Миронов в беседе с РИА Новости.
По его мнению, эти изменения нужны для поощрения многодетности, поскольку пока большая часть денег идет на на первенцев, а на вторых — меньшая, тогда как на на третьих федеральных пособия не предусмотрены, а решение об их выплате принимают на уровне субъектов федерации.
В Госдуме назвали размер маткапитала на второго ребенка в 2026 году
31 октября, 01:56
В Госдуме назвали размер маткапитала на второго ребенка в 2026 году
31 октября, 01:56
 
ОбществоРоссияГосдума РФ
 
 
