В Гонконге арестовали еще шесть человек по делу о пожаре в ЖК

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Независимая комиссия по борьбе с коррупцией (ICAC) арестовала еще шесть человек по делу о пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).
Сильнейший за последние 17 лет в Гонконге пожар 26 ноября охватил высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court. По данным газеты South China Morning Post, пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были возведены вокруг домов по плану реновации Wang Fuk Court. Пожар начался в первом здании жилого комплекса, а затем распространился еще на несколько зданий. Согласно данным Global Times, Независимая комиссия по борьбе с коррупцией Гонконга в четверг создала рабочую группу для проведения расследования по подозрению в коррупции, связанной с проектом технического обслуживания зданий.
"Независимая комиссия по борьбе с коррупцией (ICAC) сообщила, что было произведено в общей сложности восемь арестов в связи с проведением расследования пожара. Это означает, что было произведено еще шесть арестов в дополнение к двум арестам директоров консалтинговой компании Will Power Architects, которые были задержаны утром", - сообщает газета.
Среди задержанных подозреваемых семь мужчин и одна женщина в возрасте от 40 до 63 лет. Двое из них были менеджерами проекта компании Will Power Architects, которые контролировали работу в сгоревшем ЖК.
Сотрудники рабочей группы ICAC в пятницу провели обыск 13 помещений, включая офисы компании и субподрядчиков и конфисковали соответствующие технические документации и банковские записи.
Ранее сообщалось, что число погибших при пожаре в жилом комплексе в специальном административном районе (САР) КНР Гонконге выросло до 128. Спасатели уже извлекли из сгоревших зданий 108 тел, четыре человека скончались после того, как были доставлены в больницу, тела еще 16 человек до сих пор находятся внутри зданий. К настоящему моменту удалось опознать 39 жертв.
Россияне не пострадали при пожаре в Гонконге, заявили в МИД
27 ноября, 14:18