В Гонконге арестовали еще шесть человек по делу о пожаре в ЖК

"Независимая комиссия по борьбе с коррупцией (ICAC) сообщила, что было произведено в общей сложности восемь арестов в связи с проведением расследования пожара. Это означает, что было произведено еще шесть арестов в дополнение к двум арестам директоров консалтинговой компании Will Power Architects, которые были задержаны утром", - сообщает газета.