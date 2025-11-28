Подрядчика предупреждали о рисках за неделю до пожара в ЖК в Гонконге

ПЕКИН, 28 ноя - РИА Новости. Компанию, занимавшейся реконструкцией жилого комплекса Wang Fuk Court в специальном административном районе КНР Гонконге, предупреждали о рисках пожарной безопасности за неделю до пожара, который унес жизни более 90 человек, пишет газета South China Morning Post

В среду в Гонконге пожар охватил высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court, по последним данным погибли 94 человека. По данным газеты South China Morning Post, пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были возведены вокруг домов по плану реновации комплекса.

Как сообщили газете в департаменте труда специального административного района, с июля 2025 года он провел 16 проверок зданий Wang Fuk Court, последняя из которых была 20 ноября. Отмечается, что инспекции включали проверку соответствия строительных лесов стандартам безопасности.

"Менее недели назад подрядчику напомнили о необходимости принятия соответствующих мер пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

Газета также привела слова бывшего начальника службы безопасности жилого комплекса, который, рассказал, что он и другие жильцы видели рабочих, курящих в общественных местах жилого комплекса, в том числе во время работы на строительных лесах. По его словам, система пожарной безопасности и оповещения всегда была отключена, чтобы работникам было удобно входить и выходить из здания через пожарные выходы.

Власти Гонконга ранее сообщили, что такое быстрое распространение огня было необычным, и заявили, что проведут уголовное расследование для выяснения причин трагедии. К настоящему моменту по подозрению в непредумышленном убийстве в связи с пожаром задержаны три человека.