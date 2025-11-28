Рейтинг@Mail.ru
Подрядчика предупреждали о рисках за неделю до пожара в ЖК в Гонконге - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:25 28.11.2025 (обновлено: 10:38 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/gonkong-2058243358.html
Подрядчика предупреждали о рисках за неделю до пожара в ЖК в Гонконге
Подрядчика предупреждали о рисках за неделю до пожара в ЖК в Гонконге - РИА Новости, 28.11.2025
Подрядчика предупреждали о рисках за неделю до пожара в ЖК в Гонконге
Компанию, занимавшейся реконструкцией жилого комплекса Wang Fuk Court в специальном административном районе КНР Гонконге, предупреждали о рисках пожарной... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T07:25:00+03:00
2025-11-28T10:38:00+03:00
в мире
гонконг
россия
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058273238_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_013fe30fb71d0ec3391b73a15db97eb8.jpg
https://ria.ru/20251127/gonkong-2058024213.html
https://ria.ru/20251127/gonkong-2057872930.html
гонконг
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058273238_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f3acc424310fbf5f4dc275e9b6d1e6fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гонконг, россия, китай
В мире, Гонконг, Россия, Китай
Подрядчика предупреждали о рисках за неделю до пожара в ЖК в Гонконге

Подрядчика ЖК Wang Fuk Court, где вспыхнул пожар, предупреждали о рисках

© Getty Images / Isaac LawrenceПоследствия пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге
Последствия пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Getty Images / Isaac Lawrence
Последствия пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 28 ноя - РИА Новости. Компанию, занимавшейся реконструкцией жилого комплекса Wang Fuk Court в специальном административном районе КНР Гонконге, предупреждали о рисках пожарной безопасности за неделю до пожара, который унес жизни более 90 человек, пишет газета South China Morning Post.
В среду в Гонконге пожар охватил высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court, по последним данным погибли 94 человека. По данным газеты South China Morning Post, пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были возведены вокруг домов по плану реновации комплекса.
Гонконг в дыму - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Более 60 человек остаются заблокированными в высотках в Гонконге
Вчера, 13:51
Как сообщили газете в департаменте труда специального административного района, с июля 2025 года он провел 16 проверок зданий Wang Fuk Court, последняя из которых была 20 ноября. Отмечается, что инспекции включали проверку соответствия строительных лесов стандартам безопасности.
"Менее недели назад подрядчику напомнили о необходимости принятия соответствующих мер пожарной безопасности", - говорится в сообщении.
Газета также привела слова бывшего начальника службы безопасности жилого комплекса, который, рассказал, что он и другие жильцы видели рабочих, курящих в общественных местах жилого комплекса, в том числе во время работы на строительных лесах. По его словам, система пожарной безопасности и оповещения всегда была отключена, чтобы работникам было удобно входить и выходить из здания через пожарные выходы.
Власти Гонконга ранее сообщили, что такое быстрое распространение огня было необычным, и заявили, что проведут уголовное расследование для выяснения причин трагедии. К настоящему моменту по подозрению в непредумышленном убийстве в связи с пожаром задержаны три человека.
Ранее пресс-секретарь генерального консульства РФ в Гонконге консул Екатерина Богучарская заявила РИА Новости, что сообщений о гражданах РФ среди погибших или пострадавших при пожаре в Гонконге не поступало.
Пожар в Гонконге - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Полиция Гонконга арестовала трех человек по делу о пожаре в ЖК
Вчера, 02:23
 
В миреГонконгРоссияКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала