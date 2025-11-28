Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ назвал премьера Венгрии голосом разума Европы - РИА Новости, 28.11.2025
12:04 28.11.2025 (обновлено: 12:06 28.11.2025)
Глава РФПИ назвал премьера Венгрии голосом разума Европы
Глава РФПИ назвал премьера Венгрии голосом разума Европы
россия, венгрия, москва, виктор орбан, кирилл дмитриев, дмитрий песков, российский фонд прямых инвестиций
Глава РФПИ назвал премьера Венгрии голосом разума Европы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал премьера Венгрии Виктора Орбана "голосом разума Европы".
"Президент Путин встретится сегодня в Москве с голосом разума Европы - премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном", - написал Дмитриев в соцсети X.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин в пятницу проведет в Москве встречу с Виктором Орбаном.
В Кремле рассказали, когда пройдет встреча Путина и Орбана
РоссияВенгрияМоскваВиктор ОрбанКирилл ДмитриевДмитрий ПесковРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Заголовок открываемого материала