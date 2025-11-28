Арт-объект из переработанного пластика представлен в экспозиции ГИМ

МОСКВА, 28 ноя - Пресс-служба компании "Эвалар". "Эвалар" и модный дом Alena Akhmadullina представили платье из переработанного пластика от упаковок фармпродукции компании на выставке в Государственном историческом музее (ГИМ) на Красной площади. Коллаборация представлена на выставке "Сны Алены", которая начала свою работу 27 ноября и продлится до апреля следующего года.

Совместный проект двух российских брендов стал признанием в любви своей стране, ее культуре и природе. Вдохновением для образа послужили национальные художественные традиции и природные мотивы. Платье с символичным названием "Волшебный лес" таежного цвета отсылает к образу русского народного костюма с длинными пышными рукавами и тонким силуэтом. Все швы выполнены в органичной биоморфной эстетике – без прямых линий, словно повторяя пластику растительных форм. Платье украшено объемными 3D-листьями, выполненными в кутюрной ручной технике. На создание ушло 12 метров ткани из переработанного пластика и 120 часов работы закройщиков, швей и вышивальщиц.

Проект стал продолжением экологической инициативы "Эвалар" по сбору и переработке упаковок своей продукции. За 5 лет удалось собрать более полутора тонн пластика – это примерно 250 тысяч баночек. Из полученного вторичного сырья создали инновационную ткань, ставшую материалом для платья. Полотно этой ткани образуется формованием непрерывных пучков очень тонких волокон пластика, которые затем соединяются под воздействием тепла и давления.

"Для нас экологичность отношения к своему здоровью и окружающей среде – это не пустой звук. "Эвалар" родился на Алтае, одном из самых экологически чистых регионов страны. Для нас забота об экологии неотделима от любви к своей стране, своему дому. Именно поэтому платье, созданное в тандеме с модным домом Alena Akhmadullina, – это не только образ возрождения, но также символ привязанности к национальным и этническим мотивам России, энергетике и философии Алтая", – прокомментировала председатель совета директоров компании "Эвалар" Наталия Прокопьева.

Выставка "Сны Алены", посвященная 25-летию модного дома Alena Akhmadullina, пройдет в здании ГИМ. Экспозиция будет посвящена царевнам и мифическим зооморфным женщинам. Посетители увидят дизайнерскую одежду, исполненную в сложных техниках и украшенную россыпями жемчуга, крестовой вышивкой, гигантскими пайетками.