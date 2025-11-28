Рейтинг@Mail.ru
Бундестаг одобрил бюджет, предусматривающий выделение помощи Украине
17:58 28.11.2025 (обновлено: 18:37 28.11.2025)
Бундестаг одобрил бюджет, предусматривающий выделение помощи Украине
Парламент ФРГ (бундестаг) окончательно одобрил закон о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период, предусматривающий в том числе выделение в следующем... РИА Новости, 28.11.2025
Парламент ФРГ одобрил закон о федеральном бюджете на 2026 год. 28 ноября 2025
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Парламент ФРГ (бундестаг) окончательно одобрил закон о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период, предусматривающий в том числе выделение в следующем году 11,5 миллиардов евро на поддержку Украины, трансляция заседания велась в YouTube канале бундестага.
За принятие бюджета проголосовали 322 депутата, против высказались 252, воздержавшихся не было.
Первоначально проект бюджета предусматривал помощь Украине в 2026 году в сумме 8,5 миллиарда евро. Однако затем по предложению министерства финансов ФРГ она была увеличена еще на 3 миллиарда евро — до 11,5 миллиардов евро. Эти средства планируется направить на артиллерию, беспилотники, бронетехнику, а также закупку дополнительных систем Patriot.
В целом расходы бюджета ФРГ в 2026 году составят 524,54 миллиарда евро. Это на 21,54 миллиарда евро больше, чем в прошлом году, и одновременно на 4,4% больше по сравнению с первоначальным проектом бюджета.
Документом также предусматриваются бюджетные обязательства на ближайшие три года на общую сумму 449,91 миллиардов евро.
Чистый объем заимствований бюджета должен составить, согласно принятому закону, 97,96 миллиардов евро - примерно на 8 миллиардов евро больше, чем планировалось изначально.
