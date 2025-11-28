Бундестаг одобрил бюджет, предусматривающий выделение помощи Украине

Парламент ФРГ одобрил закон о федеральном бюджете на 2026 год. 28 ноября 2025

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Парламент ФРГ (бундестаг) окончательно одобрил закон о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период, предусматривающий в том числе выделение в следующем году 11,5 миллиардов евро на поддержку Украины, трансляция заседания велась в YouTube канале бундестага.

За принятие бюджета проголосовали 322 депутата, против высказались 252, воздержавшихся не было.

Первоначально проект бюджета предусматривал помощь Украине в 2026 году в сумме 8,5 миллиарда евро. Однако затем по предложению министерства финансов ФРГ она была увеличена еще на 3 миллиарда евро — до 11,5 миллиардов евро. Эти средства планируется направить на артиллерию, беспилотники, бронетехнику, а также закупку дополнительных систем Patriot.

В целом расходы бюджета ФРГ в 2026 году составят 524,54 миллиарда евро. Это на 21,54 миллиарда евро больше, чем в прошлом году, и одновременно на 4,4% больше по сравнению с первоначальным проектом бюджета.

Документом также предусматриваются бюджетные обязательства на ближайшие три года на общую сумму 449,91 миллиардов евро.