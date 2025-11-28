В Германии не ответили на вопрос о "красной линии" в поддержке Украины

БЕРЛИН, 28 ноя - РИА Новости. Заместитель официального представителя правительства ФРГ Штеффен Майер ушёл от прямого ответа на вопрос, где для немецкого правительства проходит "красная линия" в том, что касается поддержки Украины на фоне коррупционного скандала.
Ранее в пятницу депутат Верховой рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у главы офиса Зеленского Андрея Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. В свою очередь депутат Рады Алексей Гончаренко* сообщал, что НАБУ готовится сообщить об обвинении Ермаку.
"Принципиально я могу сказать, что речь идёт о текущих расследованиях, которые, по нашей информации, ведут украинские антикоррупционные институты. Насколько нам известно, ...Ермак согласился на полное сотрудничество.... Очень важно, чтобы здесь был прогресс... Украина может быть уверена в нашей поддержке", - заявил Майер на брифинге кабмина ФРГ в пятницу.
Майер не дал прямого ответа на вопрос журналистки, где проходит "красная линия" для правительства ФРГ в том, что касается коррупции на Украине.
"Я хочу еще раз подчеркнуть, это не пустяк, мы очень серьезно относимся к этому. Вот почему канцлер Германии также отметил, что здесь важно добиться прогресса. Поэтому мы регулярно обмениваемся мнениями по этому вопросу, Зеленский и соответствующие органы, а также европейцы", - добавил он. В связи с этим Майер заявил, что правительство ФРГ вкладывает "все свои политические силы" в то, чтобы положить конец конфликту на Украине.
Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль ранее заявил, что, несмотря на коррупционный скандал на Украине, военная помощь Киеву продолжится и составит около 12 миллиардов евро в следующем году. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал борьбу с коррупцией условием для дальнейшего продвижения на пути Украины в Европейский союз.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
* Внесен в список террористов и экстремистов