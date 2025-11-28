В Германии не ответили на вопрос о "красной линии" в поддержке Украины

"Я хочу еще раз подчеркнуть, это не пустяк, мы очень серьезно относимся к этому. Вот почему канцлер Германии также отметил, что здесь важно добиться прогресса. Поэтому мы регулярно обмениваемся мнениями по этому вопросу, Зеленский и соответствующие органы, а также европейцы", - добавил он. В связи с этим Майер заявил, что правительство ФРГ вкладывает "все свои политические силы" в то, чтобы положить конец конфликту на Украине.