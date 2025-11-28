Рейтинг@Mail.ru
В Германии зафиксировали около 850 полетов подозрительных беспилотников - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:37 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/germanija-2058217197.html
В Германии зафиксировали около 850 полетов подозрительных беспилотников
В Германии зафиксировали около 850 полетов подозрительных беспилотников - РИА Новости, 28.11.2025
В Германии зафиксировали около 850 полетов подозрительных беспилотников
В Германии с начала года по середину октября произошло около 850 инцидентов, в ходе которых подозрительные БПЛА пролетали на критической инфраструктурой страны, РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T00:37:00+03:00
2025-11-28T00:37:00+03:00
в мире
германия
мекленбург-передняя померания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906115242_0:155:3068:1881_1920x0_80_0_0_6c4d6a9ad2524f30acbddafad4713fb4.jpg
https://ria.ru/20251111/germanija-2054093351.html
германия
мекленбург-передняя померания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906115242_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_3aadaf79edda29a93ea7939acaf7f3f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, мекленбург-передняя померания
В мире, Германия, Мекленбург-Передняя Померания
В Германии зафиксировали около 850 полетов подозрительных беспилотников

В Германии с начала года зафиксировали около 850 полетов подозрительных БПЛА

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание рейхстага в центре Берлина
Здание рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Здание рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 28 ноя - РИА Новости. В Германии с начала года по середину октября произошло около 850 инцидентов, в ходе которых подозрительные БПЛА пролетали на критической инфраструктурой страны, число почти ежедневно растет, пишет издание Spiegel со ссылкой на данные федерального ведомства уголовной полиции (BKA).
"Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) насчитало с начала года по середину октября около 850 пролётов (БПЛА) над военными объектами, предприятиями оборонной промышленности и так называемой критической инфраструктурой — такими как энергоснабжающие компании или водоканалы", - пишет издание.
По его данным, подобные полеты неопознанных дронов фиксируются почти ежедневно. В качестве примера Spiegel приводит произошедший 13 октября инцидент, в ходе которого были замечены четыре БПЛА над базой бундесвера в городе Гнойен федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания. Издание утверждает, что в тот момент немецкие специалисты в области ПВО обучали там украинских военных. Ведется расследование в отношении неустановленных лиц по факту съемки военных объектов.
Знак запрета дронов в аэропорту Мюнхена - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
WSJ: в Германии зафиксировали тысячи инцидентов с БПЛА
11 ноября, 09:11
 
В миреГерманияМекленбург-Передняя Померания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала