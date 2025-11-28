https://ria.ru/20251128/germanija-2058217197.html
В Германии зафиксировали около 850 полетов подозрительных беспилотников
В Германии с начала года по середину октября произошло около 850 инцидентов, в ходе которых подозрительные БПЛА пролетали на критической инфраструктурой страны, РИА Новости, 28.11.2025
БЕРЛИН, 28 ноя - РИА Новости. В Германии с начала года по середину октября произошло около 850 инцидентов, в ходе которых подозрительные БПЛА пролетали на критической инфраструктурой страны, число почти ежедневно растет, пишет издание Spiegel со ссылкой на данные федерального ведомства уголовной полиции (BKA).
"Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) насчитало с начала года по середину октября около 850 пролётов (БПЛА) над военными объектами, предприятиями оборонной промышленности и так называемой критической инфраструктурой — такими как энергоснабжающие компании или водоканалы", - пишет издание.
По его данным, подобные полеты неопознанных дронов фиксируются почти ежедневно. В качестве примера Spiegel приводит произошедший 13 октября инцидент, в ходе которого были замечены четыре БПЛА над базой бундесвера в городе Гнойен федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания
. Издание утверждает, что в тот момент немецкие специалисты в области ПВО обучали там украинских военных. Ведется расследование в отношении неустановленных лиц по факту съемки военных объектов.