В Германии зафиксировали около 850 полетов подозрительных беспилотников

БЕРЛИН, 28 ноя - РИА Новости. В Германии с начала года по середину октября произошло около 850 инцидентов, в ходе которых подозрительные БПЛА пролетали на критической инфраструктурой страны, число почти ежедневно растет, пишет издание Spiegel со ссылкой на данные федерального ведомства уголовной полиции (BKA).