13:26 28.11.2025
Госдума рассмотрит проект об учете срока службы добровольцами в пенсии
Госдума рассмотрит проект об учете срока службы добровольцами в пенсии
общество, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ
Госдума рассмотрит проект об учете срока службы добровольцами в пенсии

ГД рассмотрит проект об учете срока службы добровольцами в пенсии за выслугу лет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Госдума до конца осенней сессии рассмотрит законопроект об учете срока службы в добровольческих формированиях участников СВО при установлении пенсии за выслугу лет, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Законопроект планируем рассмотреть до конца текущей сессии", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Председатель Госдумы также направил законопроект в профильный комитет по обороне.
Он отметил, что "решение вопросов социальной поддержки наших бойцов и их семей, донастройка системы норм в этом направлении - приоритет для депутатов".
Инициативой, подготовленной во исполнение поручения президента России Владимира Путина, предлагается при назначении пенсий за выслугу лет засчитывать периоды пребывания граждан в добровольческих формированиях. Время выполнения задач в составе добровольческих формирований в особых условиях будет учитываться в льготном исчислении.
"В ходе специальной военной операции добровольцы, рискуя жизнью, плечом к плечу с военнослужащими подразделений ВС РФ обеспечивают безопасность страны и ее граждан в борьбе с киевскими неонацистами. Те, кто защищает Россию, должны иметь равные социальные гарантии, в том числе в части пенсионного обеспечения. Поэтому справедливо зачесть в выслугу лет участников СВО срок пребывания в добровольческих формированиях", - добавил Володин.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
ГД приняла закон о налоговых льготах для участников СВО и семей с детьми
20 ноября, 14:58
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
