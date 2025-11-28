https://ria.ru/20251128/gd-2058327902.html
Госдума рассмотрит проект об учете срока службы добровольцами в пенсии
Госдума рассмотрит проект об учете срока службы добровольцами в пенсии - РИА Новости, 28.11.2025
Госдума рассмотрит проект об учете срока службы добровольцами в пенсии
Госдума до конца осенней сессии рассмотрит законопроект об учете срока службы в добровольческих формированиях участников СВО при установлении пенсии за выслугу... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T13:26:00+03:00
2025-11-28T13:26:00+03:00
2025-11-28T13:26:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
https://ria.ru/20251127/medvedev-2058073447.html
https://ria.ru/20251120/gosduma-2056325112.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ
Госдума рассмотрит проект об учете срока службы добровольцами в пенсии
ГД рассмотрит проект об учете срока службы добровольцами в пенсии за выслугу лет
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Госдума до конца осенней сессии рассмотрит законопроект об учете срока службы в добровольческих формированиях участников СВО при установлении пенсии за выслугу лет, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Законопроект планируем рассмотреть до конца текущей сессии", - сказал Володин
, слова которого приводит пресс-служба Госдумы
.
Председатель Госдумы также направил законопроект в профильный комитет по обороне.
Он отметил, что "решение вопросов социальной поддержки наших бойцов и их семей, донастройка системы норм в этом направлении - приоритет для депутатов".
Инициативой, подготовленной во исполнение поручения президента России Владимира Путина
, предлагается при назначении пенсий за выслугу лет засчитывать периоды пребывания граждан в добровольческих формированиях. Время выполнения задач в составе добровольческих формирований в особых условиях будет учитываться в льготном исчислении.
"В ходе специальной военной операции добровольцы, рискуя жизнью, плечом к плечу с военнослужащими подразделений ВС РФ обеспечивают безопасность страны и ее граждан в борьбе с киевскими неонацистами. Те, кто защищает Россию, должны иметь равные социальные гарантии, в том числе в части пенсионного обеспечения. Поэтому справедливо зачесть в выслугу лет участников СВО срок пребывания в добровольческих формированиях", - добавил Володин.