Госдума рассмотрит проект об учете срока службы добровольцами в пенсии

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Госдума до конца осенней сессии рассмотрит законопроект об учете срока службы в добровольческих формированиях участников СВО при установлении пенсии за выслугу лет, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Законопроект планируем рассмотреть до конца текущей сессии", - сказал Володин , слова которого приводит пресс-служба Госдумы

Председатель Госдумы также направил законопроект в профильный комитет по обороне.

Он отметил, что "решение вопросов социальной поддержки наших бойцов и их семей, донастройка системы норм в этом направлении - приоритет для депутатов".

Инициативой, подготовленной во исполнение поручения президента России Владимира Путина , предлагается при назначении пенсий за выслугу лет засчитывать периоды пребывания граждан в добровольческих формированиях. Время выполнения задач в составе добровольческих формирований в особых условиях будет учитываться в льготном исчислении.