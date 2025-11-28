МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Европа рекордными объемами отбирает газ из подземных хранилищ, сообщил "Газпром".

« "Такой стремительный темп заметно истощает запасы газа в европейских хранилищах. Например, 26 ноября запасы в ПХГ Германии опустились уже до 68,5 процента, хотя всего пять дней назад было 72", — говорится в публикации.

В компании отметили, что сокращение запасов в хранилищах снижает их производительность. Это может создать риски для энергоснабжения потребителей.

"Газпром" также привел данные Gas Infrastructure Europe : 24, 25 и 26 ноября зафиксировали максимальные для этих дней суточные отборы газа из европейских ПХГ за всю историю наблюдений.

В целом объем газа в хранилищах Европы 26 ноября составил 78,1 миллиарда кубометров, что на 10,6 миллиарда ниже прошлогоднего уровня. Такая разница сопоставима с общей вместимостью газовых хранилищ Франции, входящей в пятерку лидеров среди европейских стран по этому показателю.

Энергокризис в Европе

В конце 2024-го бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад для главы ЕК. Согласно документу, энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов вопреки заявлениям об успешной замене российского топлива. Так, цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США

По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского импорта. Как заявил президент Владимир Путин , это решение привело к закрытию предприятий по производству удобрений в ЕС, что разогнало инфляцию и вынудило европейцев выйти на улицы.