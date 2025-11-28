Рейтинг@Mail.ru
"Газпром" сообщил о рекордных темпах отбора газа из хранилищ в Европе
15:55 28.11.2025
"Газпром" сообщил о рекордных темпах отбора газа из хранилищ в Европе
"Газпром" сообщил о рекордных темпах отбора газа из хранилищ в Европе - РИА Новости, 28.11.2025
"Газпром" сообщил о рекордных темпах отбора газа из хранилищ в Европе
Европа рекордными объемами отбирает газ из подземных хранилищ, сообщил "Газпром". РИА Новости, 28.11.2025
"Газпром" сообщил о рекордных темпах отбора газа из хранилищ в Европе

"Газпром": Европа рекордными темпами истощает запасы газа в подземных хранилищах

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Европа рекордными объемами отбирает газ из подземных хранилищ, сообщил "Газпром".
«

"Такой стремительный темп заметно истощает запасы газа в европейских хранилищах. Например, 26 ноября запасы в ПХГ Германии опустились уже до 68,5 процента, хотя всего пять дней назад было 72", — говорится в публикации.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Атлантика начала пожинать плоды конфликта с Россией
26 ноября, 08:00
В компании отметили, что сокращение запасов в хранилищах снижает их производительность. Это может создать риски для энергоснабжения потребителей.
"Газпром" также привел данные Gas Infrastructure Europe: 24, 25 и 26 ноября зафиксировали максимальные для этих дней суточные отборы газа из европейских ПХГ за всю историю наблюдений.
В целом объем газа в хранилищах Европы 26 ноября составил 78,1 миллиарда кубометров, что на 10,6 миллиарда ниже прошлогоднего уровня. Такая разница сопоставима с общей вместимостью газовых хранилищ Франции, входящей в пятерку лидеров среди европейских стран по этому показателю.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Европа полностью отказалась от российских нефти и газа. На самом деле нет
21 октября, 08:00

Энергокризис в Европе

В конце 2024-го бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад для главы ЕК. Согласно документу, энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов вопреки заявлениям об успешной замене российского топлива. Так, цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского импорта. Как заявил президент Владимир Путин, это решение привело к закрытию предприятий по производству удобрений в ЕС, что разогнало инфляцию и вынудило европейцев выйти на улицы.
Тем не менее в середине октября этого года Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от поставок российского газа с 1 января 2026-го. При этом для действующих контрактов сохранится переходный период до 1 января 2028 года. Также планируется ввести меру, которая приостановит действие запрета при возникновении проблем с поставками.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
США с помощью российской нефти берут Европу за горло
Вчера, 08:00
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
