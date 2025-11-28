Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: в Зеленограде создают технопарк по двум городским программам - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:00 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/garbuzov-2058277402.html
Гарбузов: в Зеленограде создают технопарк по двум городским программам
Гарбузов: в Зеленограде создают технопарк по двум городским программам - РИА Новости, 28.11.2025
Гарбузов: в Зеленограде создают технопарк по двум городским программам
В Зеленограде реализуют масштабный инвестиционный проект (МаИП) по созданию Технопарка в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда,... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T11:00:00+03:00
2025-11-28T11:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
максим ликсутов
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058276880_0:2:1281:722_1920x0_80_0_0_e12d06354d7b6d5e638585dc9b00e440.jpg
https://ria.ru/20251127/liksutov-2058018225.html
https://ria.ru/20251128/liksutov-2058204978.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058276880_157:0:1122:724_1920x0_80_0_0_2b25d85a3f8dc6e1a6f1d12e73700f8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, анатолий гарбузов, максим ликсутов , поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Максим Ликсутов , Поддержка бизнеса
Гарбузов: в Зеленограде создают технопарк по двум городским программам

Гарбузов: в Зеленограде по двум столичным программам появится технопарк

© Фото : Пресс-служба ДИППВ Зеленограде по двум столичным программам появится технопарк
В Зеленограде по двум столичным программам появится технопарк - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
В Зеленограде по двум столичным программам появится технопарк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. В Зеленограде реализуют масштабный инвестиционный проект (МаИП) по созданию Технопарка в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Так, в рамках стратегии развития промышленности, действующей в столице и утвержденной столичным градоначальником Сергеем Собяниным, к 2030 году город значительно увеличит объем инфраструктуры для производства.
В ОЭЗ Технополис Москва создадут площадку Алабушево-2 - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Максим Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" появится новая площадка
Вчера, 14:07
"Город реализует несколько эффективных программ, позволяющих возводить современные производственные площадки, отвечающие высоким стандартам комфорта и технологичности. Одним из таких примеров станет новый Технопарк в Зеленограде – четвертый и финальный объект промышленно-строительного комплекса, общая площадь которого превысит 80 тысяч квадратных метров", – приводит слова Гарбузова пресс-служба московского ДИПП.
Министр столичного правительства добавил, что после создания проекта подготовят всего более 800 новых рабочих мест, свыше 270 из них – непосредственно на базе нового технопарка.
Так, на территории объекта появятся производственный корпус с административно-бытовой частью, контрольно-пропускной пункт, парковки, площадки для погрузки и разгрузки, а также зоны отдыха и благоустройства.
Программа масштабных инвестпроектов действует в Москве с 2016 года. Предприниматели могут взять участки земли в аренду, а город – получить новые рабочие места и дополнительные поступления налогов в бюджет. Для инвесторов, планирующих создать в столице новые производства, действуют благоприятные условия. Так, с марта 2022 года стоимость льготной аренды для них составляет всего один рубль за участок в год.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Екатерина Соловьева подчеркнула, что для реализации инвестпроекта по созданию промышленного Технопарка город выделил инвестору около 4,5 гектара земли. Общая площадь территории формирующегося промышленно-строительного комплекса в Зеленограде – более 17 гектаров.
На объекте обустроили фундамент, сейчас идет монтаж металлоконструкций, фасадов и кровли, а также инженерных коммуникаций.
Ранее Собянин рассказал об основных направлениях промышленного развития Москвы. Он подчеркнул, что по программе мест приложения труда появится не менее 30 промышленных объектов, которые обеспечат более 22,3 тысячи рабочих мест. В месте с тем в рамках МаИП в городе уже введено в эксплуатацию 10 модернизированных площадок для производства, где создано более 4 тысяч рабочих мест.
Инвестпроекты способствуют развитию городской экономики, являясь одним из основных инструментов. У инвесторов есть возможность на льготных условиях развивать производственные, социальные и коммерческие объекты с обязательствами по созданию новых рабочих мест. А программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года. Она охватила почти все районы столицы. Инвесторы возведут свыше 250 объектов общей площадью 7,8 миллиона квадратных метров. Среди них – новые промпредприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта.
Всего в развитие столицы будет привлечено более 2,7 триллиона рублей. Благодаря этому появится около 340 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.
Ранее заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что в скором времени площадки особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" будут значительно расширены, а к 2030 году там будут работать примерно 600 компаний.
Особая экономическая зона Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Ликсутов: 600 компаний будут работать в ОЭЗ "Технополис Москва" к 2030 году
09:03
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовМаксим ЛиксутовПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала