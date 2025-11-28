Гарбузов: в Зеленограде создают технопарк по двум городским программам

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. В Зеленограде реализуют масштабный инвестиционный проект (МаИП) по созданию Технопарка в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

Так, в рамках стратегии развития промышленности, действующей в столице и утвержденной столичным градоначальником Сергеем Собяниным, к 2030 году город значительно увеличит объем инфраструктуры для производства.

"Город реализует несколько эффективных программ, позволяющих возводить современные производственные площадки, отвечающие высоким стандартам комфорта и технологичности. Одним из таких примеров станет новый Технопарк в Зеленограде – четвертый и финальный объект промышленно-строительного комплекса, общая площадь которого превысит 80 тысяч квадратных метров", – приводит слова Гарбузова пресс-служба московского ДИПП.

Министр столичного правительства добавил, что после создания проекта подготовят всего более 800 новых рабочих мест, свыше 270 из них – непосредственно на базе нового технопарка.

Так, на территории объекта появятся производственный корпус с административно-бытовой частью, контрольно-пропускной пункт, парковки, площадки для погрузки и разгрузки, а также зоны отдыха и благоустройства.

Программа масштабных инвестпроектов действует в Москве с 2016 года. Предприниматели могут взять участки земли в аренду, а город – получить новые рабочие места и дополнительные поступления налогов в бюджет. Для инвесторов, планирующих создать в столице новые производства, действуют благоприятные условия. Так, с марта 2022 года стоимость льготной аренды для них составляет всего один рубль за участок в год.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Екатерина Соловьева подчеркнула, что для реализации инвестпроекта по созданию промышленного Технопарка город выделил инвестору около 4,5 гектара земли. Общая площадь территории формирующегося промышленно-строительного комплекса в Зеленограде – более 17 гектаров.

На объекте обустроили фундамент, сейчас идет монтаж металлоконструкций, фасадов и кровли, а также инженерных коммуникаций.

Ранее Собянин рассказал об основных направлениях промышленного развития Москвы. Он подчеркнул, что по программе мест приложения труда появится не менее 30 промышленных объектов, которые обеспечат более 22,3 тысячи рабочих мест. В месте с тем в рамках МаИП в городе уже введено в эксплуатацию 10 модернизированных площадок для производства, где создано более 4 тысяч рабочих мест.

Инвестпроекты способствуют развитию городской экономики, являясь одним из основных инструментов. У инвесторов есть возможность на льготных условиях развивать производственные, социальные и коммерческие объекты с обязательствами по созданию новых рабочих мест. А программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года. Она охватила почти все районы столицы. Инвесторы возведут свыше 250 объектов общей площадью 7,8 миллиона квадратных метров. Среди них – новые промпредприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта.

Всего в развитие столицы будет привлечено более 2,7 триллиона рублей. Благодаря этому появится около 340 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.