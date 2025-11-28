Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Гаити бандиты все чаще используют оружие из США - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 28.11.2025 (обновлено: 16:50 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/gaiti-2058422564.html
СМИ: в Гаити бандиты все чаще используют оружие из США
СМИ: в Гаити бандиты все чаще используют оружие из США - РИА Новости, 28.11.2025
СМИ: в Гаити бандиты все чаще используют оружие из США
Дополнительные подразделения морской пехоты США, направленные в Гаити для укрепления безопасности посольства на фоне атак бандформирований, все чаще... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T16:49:00+03:00
2025-11-28T16:50:00+03:00
в мире
гаити
сша
теннесси
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740705110_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_702e34c5abc07e2a716eb220c63bdd20.jpg
https://ria.ru/20250815/gaiti-2035466304.html
https://ria.ru/20250813/gosdep-2034974770.html
гаити
сша
теннесси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740705110_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_db8fb2bc7a56377b41583ea64eecc6eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гаити, сша, теннесси, оон
В мире, Гаити, США, Теннесси, ООН
СМИ: в Гаити бандиты все чаще используют оружие из США

Bloomberg: банды на Гаити все чаще используют оружие из США

© AP Photo / Joseph OdelynСотрудники полиции на улице Порт-О-Пренса, Гаити
Сотрудники полиции на улице Порт-О-Пренса, Гаити - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Joseph Odelyn
Сотрудники полиции на улице Порт-О-Пренса, Гаити. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Дополнительные подразделения морской пехоты США, направленные в Гаити для укрепления безопасности посольства на фоне атак бандформирований, все чаще сталкиваются с тем, что против них всё чаще используется оружие американского происхождения, передает в пятницу агентство Блумберг.
Гаити не производит оружие и находится под эмбарго на его поставки с 2022 года, однако страна переполнена огнестрельным оружием. По данным Счётной палаты правительства США (GAO), около 90% оружия, применяемого при совершении преступлений на Гаити, поступает из Соединённых Штатов.
Военные охраняют вход в международный аэропорт в Порт-о-Пренсе, Гаити - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Reuters узнало о планах американской ЧВК по зачистке Гаити от банд
15 августа, 10:36
Как отмечает Блумберг, речь идёт не только о простых пистолетах. В этом месяце гаитянская полиция в ходе боя на окраине Порт-о-Пренса захватила снайперскую винтовку Barrett M82 калибра .50, произведённую в Теннесси. Президент организации Global Action on Gun Violence Джонатан Лоуи назвал её "настоящим военным оружием", способным поражать цели на милю, пробивать бетонные укрепления и сбивать вертолёты.
При этом, по его словам, подобное оружие может приобрести любой 18-летний с чистой историей в большинстве американских штатов. Эксперты в сфере безопасности, опрошенные агентством, сообщают о "существенном росте" контрабанды оружия в Гаити и Карибский регион, включая снайперские системы, винтовки калибра .308 и даже единичные образцы пулемётов.
Ситуация усугубляется тем, что, по оценке ООН, банды контролируют более 85% Порт-о-Пренса, а 1,4 миллиона жителей страны были вынуждены покинуть свои дома. На этом фоне США наращивают военное присутствие в южной части Карибского бассейна, заявляя о намерении усиливать борьбу с наркотрафиком и оказывать давление на Венесуэлу.
Многие лидеры страны региона, отмечает Блумберг, считают основной угрозой не внешние факторы, а поток оружия из США. Восемь из десяти стран с самыми высокими в мире уровнями убийств находятся в Карибском регионе, что, по словам Лоуи, тесно связано с доступностью покупки американских вооружений.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Госдеп объявил награду за помощь в поимке главаря гаитянских банд
13 августа, 11:57
 
В миреГаитиСШАТеннессиООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала