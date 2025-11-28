СМИ: в Гаити бандиты все чаще используют оружие из США

ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Дополнительные подразделения морской пехоты США, направленные в Гаити для укрепления безопасности посольства на фоне атак бандформирований, все чаще сталкиваются с тем, что против них всё чаще используется оружие американского происхождения, передает в пятницу агентство Блумберг.
Гаити не производит оружие и находится под эмбарго на его поставки с 2022 года, однако страна переполнена огнестрельным оружием. По данным Счётной палаты правительства США (GAO), около 90% оружия, применяемого при совершении преступлений на Гаити, поступает из Соединённых Штатов.
Как отмечает Блумберг, речь идёт не только о простых пистолетах. В этом месяце гаитянская полиция в ходе боя на окраине Порт-о-Пренса захватила снайперскую винтовку Barrett M82 калибра .50, произведённую в Теннесси. Президент организации Global Action on Gun Violence Джонатан Лоуи назвал её "настоящим военным оружием", способным поражать цели на милю, пробивать бетонные укрепления и сбивать вертолёты.
При этом, по его словам, подобное оружие может приобрести любой 18-летний с чистой историей в большинстве американских штатов. Эксперты в сфере безопасности, опрошенные агентством, сообщают о "существенном росте" контрабанды оружия в Гаити и Карибский регион, включая снайперские системы, винтовки калибра .308 и даже единичные образцы пулемётов.
Ситуация усугубляется тем, что, по оценке ООН, банды контролируют более 85% Порт-о-Пренса, а 1,4 миллиона жителей страны были вынуждены покинуть свои дома. На этом фоне США наращивают военное присутствие в южной части Карибского бассейна, заявляя о намерении усиливать борьбу с наркотрафиком и оказывать давление на Венесуэлу.
Многие лидеры страны региона, отмечает Блумберг, считают основной угрозой не внешние факторы, а поток оружия из США. Восемь из десяти стран с самыми высокими в мире уровнями убийств находятся в Карибском регионе, что, по словам Лоуи, тесно связано с доступностью покупки американских вооружений.
