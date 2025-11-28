ФСБ опубликовала документы о подготовке Тегеранской конференции

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России опубликовала рассекреченные архивные документы о подготовке Тегеранской конференции в 1943 году, свидетельствующие, что лидерам стран-союзниц в столице Ирана можно было не бояться покушения - их безопасность была заранее обеспечена на самом высоком уровне.
С 28 ноября по 1 декабря 1943 года в Тегеране состоялась конференция лидеров СССР, США и Великобритании - Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля, ставшая одним из ключевых военно-политических событий Второй мировой войны.
"Как видно из рассекреченных документов Центрального архива ФСБ России, Иосиф Сталин обратил свое внимание на Тегеран как на место возможной встречи лидеров стран антигитлеровской коалиции еще в августе 1943 года. Окончательное решение о проведении конференции в Тегеране было принято 8 ноября 1943 года", - отмечается в сообщении ФСБ.
По указанию народного комиссара внутренних дел СССР Лаврентия Берии и наркома госбезопасности Всеволода Меркулова в Тегеран выехала небольшая группа высокопоставленных руководителей советских органов госбезопасности во главе с заместителем наркома внутренних дел генерал-полковником Аркадием Аполлоновым, начальником 2-го (контрразведывательного) управления НКГБ комиссаром госбезопасности 3-го ранга Петром Федотовым и заместителем начальника 6-го (охрана правительства) управления НКГБ комиссаром госбезопасности Дмитрием Шадриным. Для конспирации генерал Аполлонов фигурировал под фамилией Аркадьев, Федотов – Иванов, а Шадрин – Сидоров.
По результатам командировки, необходимой для подготовки встречи лидеров трех держав, в НКВД и НКГБ была направлена докладная записка "О результатах проделанной работы в Тегеране".
В записке описывались состояние советского посольства в иранской столице, необходимые мероприятия по приведению в порядок зданий и территории посольства, маршруты поездок, варианты размещения охраняемых, организация электро- и водоснабжения и тому подобное. Все эти замечания и предложения были учтены при окончательной разработке плана мероприятий по охране советской делегации в Тегеране.
План организации охраны на период пребывания советской делегации во главе со Сталиным в Тегеране также был разработан и подписан в начале ноября 1943 года Федотовым и Шадриным после возвращения в Москву.
Обеспечением всех агентурно-чекистских мероприятий как на территории охраняемого объекта, так и в его окружении, а также руководство имеющимися резидентурами по линии специальных заданий, составление необходимой информации для Сталина и других было возложено на Федотова. В помощь Федотову в Тегеран направили группу оперативных сотрудников наркомата госбезопасности во главе с полковником госбезопасности Андреем Отрощенко. В 1930-х годах Отрощенко не раз находился в Иране, а с августа 1937 по январь 1939 года был резидентом внешней разведки НКВД в Тегеране.
"К ноябрю 1943 года обстановка в иранской столице была спокойная. Еще в августе 1942 года на основании материалов британской и советской спецслужб иранское правительство арестовало членов прогермански ориентированных активистов партии "Меллиюн-Иран", - отмечает ФСБ.
Седьмого сентября 1943 года газета "Известия" опубликовала короткое сообщение "о раскрытии разветвленной шпионской и диверсионной немецкой организации" в Иране.
Через два дня, 9 сентября, Иран объявил войну нацистской Германии. В августе 1943 года британская и советская контрразведка ликвидировала германскую агентуру в Тегеране. Британцам удалось арестовать последнего немецкого резидента в иранской столице, оберштурмфюрера СС Франца Майера.
Хотя в августе 1943-го вся мировая пресса анонсировала скорую встречу Сталина, Рузвельта и Черчилля, германским спецслужбам так и не удалось узнать дату и место проведения конференции, подчеркивают в ФСБ.
Результаты работы по охране Сталина и членов советской делегации в Тегеране изложены в меморандуме Шадрина, составленном после возвращения в Москву. В справке Отрощенко от 26 декабря 1943 года отмечалось: "Во время конференции руководителей трех держав в Тегеране иранское правительство никаких мер по охране безопасности не предпринимало, поскольку в них не было надобности".
"Благодаря мерам, принятым советскими органами госбезопасности и спецслужбами союзников, конференция глав Великобритании, СССР и США прошла без каких-либо происшествий. Сложная миссия по обеспечению безопасности встречи Сталина, Рузвельта и Черчилля в Тегеране советскими органами госбезопасности была успешно выполнена", - заключили в ФСБ.
