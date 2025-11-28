ФСБ опубликовала документы о подготовке Тегеранской конференции

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России опубликовала рассекреченные Федеральная служба безопасности России опубликовала рассекреченные архивные документы о подготовке Тегеранской конференции в 1943 году, свидетельствующие, что лидерам стран-союзниц в столице Ирана можно было не бояться покушения - их безопасность была заранее обеспечена на самом высоком уровне.

"Как видно из рассекреченных документов Центрального архива ФСБ России , Иосиф Сталин обратил свое внимание на Тегеран как на место возможной встречи лидеров стран антигитлеровской коалиции еще в августе 1943 года. Окончательное решение о проведении конференции в Тегеране было принято 8 ноября 1943 года", - отмечается в сообщении ФСБ.

По указанию народного комиссара внутренних дел СССР Лаврентия Берии и наркома госбезопасности Всеволода Меркулова в Тегеран выехала небольшая группа высокопоставленных руководителей советских органов госбезопасности во главе с заместителем наркома внутренних дел генерал-полковником Аркадием Аполлоновым, начальником 2-го (контрразведывательного) управления НКГБ комиссаром госбезопасности 3-го ранга Петром Федотовым и заместителем начальника 6-го (охрана правительства) управления НКГБ комиссаром госбезопасности Дмитрием Шадриным. Для конспирации генерал Аполлонов фигурировал под фамилией Аркадьев, Федотов – Иванов, а Шадрин – Сидоров.

По результатам командировки, необходимой для подготовки встречи лидеров трех держав, в НКВД и НКГБ была направлена докладная записка "О результатах проделанной работы в Тегеране".

В записке описывались состояние советского посольства в иранской столице, необходимые мероприятия по приведению в порядок зданий и территории посольства, маршруты поездок, варианты размещения охраняемых, организация электро- и водоснабжения и тому подобное. Все эти замечания и предложения были учтены при окончательной разработке плана мероприятий по охране советской делегации в Тегеране.

План организации охраны на период пребывания советской делегации во главе со Сталиным в Тегеране также был разработан и подписан в начале ноября 1943 года Федотовым и Шадриным после возвращения в Москву

Обеспечением всех агентурно-чекистских мероприятий как на территории охраняемого объекта, так и в его окружении, а также руководство имеющимися резидентурами по линии специальных заданий, составление необходимой информации для Сталина и других было возложено на Федотова. В помощь Федотову в Тегеран направили группу оперативных сотрудников наркомата госбезопасности во главе с полковником госбезопасности Андреем Отрощенко. В 1930-х годах Отрощенко не раз находился в Иране , а с августа 1937 по январь 1939 года был резидентом внешней разведки НКВД в Тегеране.

"К ноябрю 1943 года обстановка в иранской столице была спокойная. Еще в августе 1942 года на основании материалов британской и советской спецслужб иранское правительство арестовало членов прогермански ориентированных активистов партии "Меллиюн-Иран", - отмечает ФСБ.

Седьмого сентября 1943 года газета "Известия" опубликовала короткое сообщение "о раскрытии разветвленной шпионской и диверсионной немецкой организации" в Иране.

Через два дня, 9 сентября, Иран объявил войну нацистской Германии . В августе 1943 года британская и советская контрразведка ликвидировала германскую агентуру в Тегеране. Британцам удалось арестовать последнего немецкого резидента в иранской столице, оберштурмфюрера СС Франца Майера.

Хотя в августе 1943-го вся мировая пресса анонсировала скорую встречу Сталина, Рузвельта и Черчилля, германским спецслужбам так и не удалось узнать дату и место проведения конференции, подчеркивают в ФСБ.

Результаты работы по охране Сталина и членов советской делегации в Тегеране изложены в меморандуме Шадрина, составленном после возвращения в Москву. В справке Отрощенко от 26 декабря 1943 года отмечалось: "Во время конференции руководителей трех держав в Тегеране иранское правительство никаких мер по охране безопасности не предпринимало, поскольку в них не было надобности".