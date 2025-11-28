Рейтинг@Mail.ru
СМИ выступили с громким призывом к Украине из-за катастрофы в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:45 28.11.2025 (обновлено: 16:23 28.11.2025)
СМИ выступили с громким призывом к Украине из-за катастрофы в зоне СВО
СМИ выступили с громким призывом к Украине из-за катастрофы в зоне СВО - РИА Новости, 28.11.2025
СМИ выступили с громким призывом к Украине из-за катастрофы в зоне СВО
Украине надо принять российские условия прекращения огня из-за критического положения на фронте, заявил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас... РИА Новости, 28.11.2025
СМИ выступили с громким призывом к Украине из-за катастрофы в зоне СВО

InfoBRICS: положение на фронте должно подтолкнуть Киев к принятию условий России

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Украине надо принять российские условия прекращения огня из-за критического положения на фронте, заявил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
"Единственный способ для Киева избежать еще большей катастрофы для своих солдат — сдаться и быстро принять условия российского прекращения огня. Любое продолжение конфликта кажется крайне опасным и непоследовательным для Украины", — говорится в публикации.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Целые сектора". ВСУ забили тревогу из-за случившегося на фронте
27 ноября, 13:01
Лейрос также отметил, что высказывание бывшего командира бригады ВСУ "Азов"* и заместителя командира 3-го армейского корпуса ВСУ Максима Жорина показывает уровень недовольства Зеленским среди украинских элит.
Он подчеркнул, что настойчивость украинского военного руководства в вопросе продолжения самоубийственной стратегии обороны стала серьезной проблемой для стабильности правительства. Лейрос добавил, что тактика ВСУ заключается в том, чтобы отправлять максимально возможное количество войск на оборону любого города, что приводит к потере огромного количества живой силы, но не помогает сдержать наступление ВС России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Накануне телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что министр армии США Дэниел Дрисколл, возглавлявший американскую делегацию, заявил в Киеве, что Украину ждет "неминуемое поражение".
Беспилотник во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2025 на полигоне Борисовский в Минской области - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
На Западе забили тревогу из-за новой тактики ВС России в зоне СВО
27 ноября, 19:06
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
