МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Украине надо принять российские условия прекращения огня из-за критического положения на фронте, заявил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
"Единственный способ для Киева избежать еще большей катастрофы для своих солдат — сдаться и быстро принять условия российского прекращения огня. Любое продолжение конфликта кажется крайне опасным и непоследовательным для Украины", — говорится в публикации.
"Целые сектора". ВСУ забили тревогу из-за случившегося на фронте
27 ноября, 13:01
Лейрос также отметил, что высказывание бывшего командира бригады ВСУ "Азов"* и заместителя командира 3-го армейского корпуса ВСУ Максима Жорина показывает уровень недовольства Зеленским среди украинских элит.
Он подчеркнул, что настойчивость украинского военного руководства в вопросе продолжения самоубийственной стратегии обороны стала серьезной проблемой для стабильности правительства. Лейрос добавил, что тактика ВСУ заключается в том, чтобы отправлять максимально возможное количество войск на оборону любого города, что приводит к потере огромного количества живой силы, но не помогает сдержать наступление ВС России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
* Террористическая организация, запрещенная в России.