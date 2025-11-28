Он подчеркнул, что настойчивость украинского военного руководства в вопросе продолжения самоубийственной стратегии обороны стала серьезной проблемой для стабильности правительства. Лейрос добавил, что тактика ВСУ заключается в том, чтобы отправлять максимально возможное количество войск на оборону любого города, что приводит к потере огромного количества живой силы, но не помогает сдержать наступление ВС России.