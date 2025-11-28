В ФРГ арестовали подозреваемого в теракте на "Северных потоках" украинца

БЕРЛИН, 28 ноя - РИА Новости. Следственный судья Федерального суда Германии в пятницу привел в исполнение ордер на арест гражданина Украины Сергея К., подозреваемого в причастности к теракту на "Северных потоках", сообщила Генпрокурора ФРГ.