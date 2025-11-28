Первый промышленный форум прошел в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя - РИА Новости. Промышленный форум, который собрал более 200 участников из разных регионов России, впервые прошел в Ростове-на-Дону, сообщает администрация города.

"Ростов - это город, в котором развивается промышленность, технологии, креативные индустрии, туризм. Мы стремимся создать благоприятный климат для развития новых направлений, стимулируем деловую активность. И сегодня в мероприятиях форума принимают участие 200 представителей крупного и среднего бизнеса, эксперты, профессионалы из различных отраслей промышленности", - обратился к участникам форума глава города Александр Скрябин.

В форуме приняли участие руководители производств, представители научно-технической сферы, деловые общественные объединения "Опора России", "Ассоциация металлургов России", гости из Азова, Новочеркасска, Шахт, а также из ДНР, ЛНР, Запорожья, Краснодара и Тулы.

Деловая программа включала в том числе пленарную сессию, круглый стол, практические семинары. Мероприятие в первую очередь было направлено на развитие кооперации между предприятиями для выстраивания новых производственных цепочек с целью импортозамещения.

По данным замглавы администрации города Ростова-на-Дону по экономике Виталия Золотухина, на форуме обсуждались проблемы, в том числе связанные с налогообложением, привлечением финансирования, и пути их решения. 35 предприятий презентовали свои производства. Всего, по информации Золотухина, в Ростове-на-Дону зарегистрировано свыше 74 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства и 133 тысячи самозанятых.