Новости
Фигурант дела о покушении на Соловьева признался в поджоге авто с буквой Z

Фигурант дела о покушении на Соловьева признал вину в поджоге авто с символом Z

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Фигурант дела о подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева Андрей Волков признал вину в поджоге двух автомобилей, один из которых имел наклейку с буквой Z, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.
"Вину в двух поджогах признаю, но к (запрещенной в РФ - ред.) организации NS/WP* отношения не имею", - рассказал он в ходе допроса.
Волков пояснил, что весной 2022 года вместе с Владимиром Беляковым в качестве протеста из-за начала СВО они сначала подожгли автомобиль Kia Ceed, на котором была размещена наклейка с буквой Z, а позднее – нерабочий автозак. Оба поджога произошли в Подмосковье.
На скамье подсудимых находятся Андрей Пронский, Тимофей Мокий, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Андрей Волков и Денис Абраров. Еще один обвиняемый Василий Стрижаков был отправлен на принудительное лечение.
По версии следствия, в 2021 году Пронский создал ячейку неонацистской террористической группировки NS/WP*, запрещенной в России, о чем публично заявил с целью привлечения сторонников. В деятельность группы были вовлечены Мокий, Беляков, Степанов, Дружинин, Волков, Стрижаков и иные лица.
Для реализации планов Пронский, Мокий, Беляков, Степанов, Дружинин, Стрижаков и иные лица приобрели взрывчатые вещества, взрывные устройства, огнестрельное оружие, основные части огнестрельного оружия, боеприпасы, а также оборудование, составные части боеприпасов и компоненты, необходимые для изготовления боеприпасов, переделки огнестрельного оружия и изготовления взрывных устройств.
Под руководством Пронского и по его указанию с декабря 2021 по апрель 2022 года в Москве, Московской и Тверской областях были совершены поджоги четырех автомашин, домовладения, военного комиссариата.
Не позднее 4 апреля 2022 года представители Главного управления разведки Украины обратились к Пронскому с предложением за материальное вознаграждение убить журналиста Владимира Соловьева. Для совершения убийства по найму Пронский привлек Стрижакова, Дружинина, Белякова, Степанова и Мокия. Они собирали информацию о Соловьеве. Участники преступного сговора планировали установить на кузов машины жертвы самодельное взрывное устройство и привести его в действие.
Преступление было пресечено сотрудниками правоохранительных органов.
Скрывшийся от следствия Мокий в мае 2022 года в Московской, Тульской и Рязанской областях совершил поджоги трех военных комиссариатов, один из которых - по сговору с Абраровым. Также Мокий приобрел для личного употребления наркотическое средство метадон. Позднее его также задержали.
Кроме того, с 2013 года по 2022 год Пронский подготовил рукописи книги "Акционер" и заказал в типографии около 300 экземпляров. В книге имеются высказывания, направленные на оправдание терроризма, возбуждение ненависти, вражды, унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, а также принадлежности к социальной группе.
В результате обысков, проведенных 25 апреля 2022 года в местах проживания Дружинина, Белякова, Степанова, Стрижакова и Пронского в Москве и Московской области, обнаружены и изъяты самодельное взрывное устройство, граната, запал ручных гранат, три самодельных пистолета, порох, обрез, два ствола к пистолету Макарова, 199 патронов калибра 7,62-мм, 748 патронов калибра 9-мм, 49 самодельных патронов к огнестрельному оружию различного калибра.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)МоскваВладимир БеляковВладимир СтепановАндрей Волков (ректор)Kia Rio
 
 
