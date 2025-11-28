Митрополита Феодосия, находящегося под следствием, госпитализировали

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев), который находится под следствием по делу о госизмене на Украине, госпитализирован в критическом состоянии, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).
В конце октября союз сообщал, что суд на Украине вновь продлил на два месяца меру пресечения митрополиту.
"Митрополита Черкасского Феодосия госпитализировали в критическом состоянии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СПЖ.
Весной 2023 года суд в Черкассах отправил митрополита Феодосия под домашний арест с ношением электронного браслета. В декабре суд отменил круглосуточный арест, оставив иерарха под ночным домашним арестом. Митрополиту вменяют разжигание религиозной ненависти. В июне 2024 года украинский суд избрал меру пресечения руководителю Черкасской епархии УПЦ: круглосуточный домашний арест на 60 суток.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
