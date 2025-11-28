Рейтинг@Mail.ru
Митрополита Феодосия, находящегося под следствием, госпитализировали - РИА Новости, 28.11.2025
12:23 28.11.2025 (обновлено: 12:24 28.11.2025)
Митрополита Феодосия, находящегося под следствием, госпитализировали
Митрополита Феодосия, находящегося под следствием, госпитализировали - РИА Новости, 28.11.2025
Митрополита Феодосия, находящегося под следствием, госпитализировали
Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев), который находится под следствием по делу о госизмене на Украине, госпитализирован в критическом... РИА Новости, 28.11.2025
феодосия
украина
черкассы
феодосия, владимир зеленский, украина, черкассы, украинская православная церковь, московский патриархат, служба безопасности украины, в мире
Феодосия, Владимир Зеленский, Украина, Черкассы, Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Служба безопасности Украины, В мире
Митрополита Феодосия, находящегося под следствием, госпитализировали

Митрополита Феодосия госпитализировали в критическом состоянии

Митрополит Черкасский Феодосий в суде
Митрополит Черкасский Феодосий в суде - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Черкаська єпархія УПЦ
Митрополит Черкасский Феодосий в суде . Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев), который находится под следствием по делу о госизмене на Украине, госпитализирован в критическом состоянии, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).
В конце октября союз сообщал, что суд на Украине вновь продлил на два месяца меру пресечения митрополиту.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Москва отметила международную реакцию на гонения на УПЦ, заявил Захарова
20 ноября, 11:32
"Митрополита Черкасского Феодосия госпитализировали в критическом состоянии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СПЖ.
Весной 2023 года суд в Черкассах отправил митрополита Феодосия под домашний арест с ношением электронного браслета. В декабре суд отменил круглосуточный арест, оставив иерарха под ночным домашним арестом. Митрополиту вменяют разжигание религиозной ненависти. В июне 2024 года украинский суд избрал меру пресечения руководителю Черкасской епархии УПЦ: круглосуточный домашний арест на 60 суток.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
Принудительная мобилизация на западе Украины - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
На Украине сотрудники военкомата похитили священника УПЦ
7 ноября, 14:37
 
