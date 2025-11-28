Митрополита Феодосия, находящегося под следствием, госпитализировали

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев), который находится под следствием по делу о госизмене на Украине, госпитализирован в критическом состоянии, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).