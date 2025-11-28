https://ria.ru/20251128/evrosojuz-2058244841.html
ЕС готов давать россиянам больше краткосрочных виз, сообщил источник
ЕС готов давать россиянам больше краткосрочных виз, сообщил источник
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В Евросоюзе готовы выдавать российским гражданам больше краткосрочных виз на фоне сокращения выдачи многократных, сообщил РИА Новости европейский дипломатический источник.
Он подтвердил, что страны Евросоюза могут выдавать россиянам долгосрочный Шенген максимум на три месяца. При этом "будет больше выдаваться краткосрочных".
По его словам, речь действительно идет об "ужесточении выдачи виз россиянам, но это не значит, что россиянам закрывается доступ (в страны Шенгена)".
Ранее Еврокомиссия
обнародовала решение о визовых ограничениях для граждан России
, сославшись на предварительное согласование новых ограничений со всеми странами Евросоюза.
К этому решению должны присоединиться также страны из зоны Шенгена, не являющиеся членами Евросоюза. На практике новые меры будут означать, что россиянам, желающим поехать в страну шенгенского пространства, теперь каждый раз придется запрашивать новую визу.
Государства также могут вводить дополнительные проверки заявителей.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко
заявлял, что Москва
уже работает над ответными мерами после запрета ЕС
на выдачу многократных шенгенских виз россиянам и ограничения передвижения российских дипломатов. Какими именно они будут и когда российская сторона о них объявит, высокопоставленный дипломат не уточнил.