Рейтинг@Mail.ru
Европа боится остаться неудачником в геополитической иерархии, пишет WSJ - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:56 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/evropa-2058366814.html
Европа боится остаться неудачником в геополитической иерархии, пишет WSJ
Европа боится остаться неудачником в геополитической иерархии, пишет WSJ - РИА Новости, 28.11.2025
Европа боится остаться неудачником в геополитической иерархии, пишет WSJ
Европа опасается, что она не сможет конкурировать с Россией, Китаем и США в ходе глобального соперничества за экономическое, технологическое и военное... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T14:56:00+03:00
2025-11-28T14:56:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
владимир путин
дмитрий песков
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/30307/06/303070620_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_6ba22f3d3eea4bacea5e835f7f72681f.jpg
https://ria.ru/20251128/es-2058274124.html
https://ria.ru/20250620/evropa-2024208543.html
https://ria.ru/20251127/evropa-2058014123.html
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/30307/06/303070620_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_a2e4945183fe54d5bc3f83d01d08399b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, киев, владимир путин, дмитрий песков, евросоюз
В мире, Россия, США, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Евросоюз
Европа боится остаться неудачником в геополитической иерархии, пишет WSJ

WSJ: Европа боится остаться неудачником на фоне конкуренции России, Китая и США

© Flickr / tisebЕврокомиссия
Еврокомиссия - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Flickr / tiseb
Еврокомиссия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Европа опасается, что она не сможет конкурировать с Россией, Китаем и США в ходе глобального соперничества за экономическое, технологическое и военное доминирование и в итоге останется главным неудачником в геополитической иерархии, пишет американская газета Wall Street Journal.
Отмечается, что европейские лидеры давно обеспокоены тем, что останутся позади в условиях конкуренции США, Китая и России за экономическое, технологическое и военное доминирование, и чиновники опасаются, что "они уже достигли этой точки". В этой связи, пишет издание, Европа "изо всех сил пытается поспевать за великими державами" в их в обостряющемся соперничестве.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Последний проект плана США по Украине скрывают от ЕС, пишут СМИ
Вчера, 10:38
"Недостаточно вооруженный и политически раздробленный континент опасается, что он становится самым большим неудачником в новой эре транзакционной политики... В Европе среди нынешних и бывших чиновников растет страх, что структура и процедуры ЕС приведут к тому, что она окажется в числе главных неудачников в новой геополитической иерархии", - говорится в сообщении.
Wall Street Journal указывает на то, что настроение европейских чиновников особенно ухудшилось летом, когда континент остался в стороне, пока США и Китай "пытались изменить правила мировой торговли". Кроме того, в публикации отмечается, что ситуация "стала неутешительной", когда Белый дом представил план по урегулированию конфликта на Украине, не посоветовавшись с европейскими лидерами.
"Вся институциональная структура Брюсселя, его методы, его образ мышления совершенно не приспособлены к текущему периоду силовой политики, конфронтации и крайне жесткой конкуренции", - заявил газете бывший высокопоставленный дипломат ЕС и Франции Пьер Вимон, добавив, что в странах Евросоюза не хватает желания тратить годы на обсуждение будущей структуры блока, несмотря на то, что институты ЕС испытывают трудности.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
У Европы нет "культуры обороны", присущей России и США, считает эксперт
20 июня, 13:37
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Флаг Евросоюза в главном здании Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Пушков рассказал о главной ошибке Европы в украинском конфликте
27 ноября, 13:25
 
В миреРоссияСШАКиевВладимир ПутинДмитрий ПесковЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала