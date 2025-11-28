МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Европа опасается, что она не сможет конкурировать с Россией, Китаем и США в ходе глобального соперничества за экономическое, технологическое и военное доминирование и в итоге останется главным неудачником в геополитической иерархии, пишет американская газета Wall Street Journal.
Отмечается, что европейские лидеры давно обеспокоены тем, что останутся позади в условиях конкуренции США, Китая и России за экономическое, технологическое и военное доминирование, и чиновники опасаются, что "они уже достигли этой точки". В этой связи, пишет издание, Европа "изо всех сил пытается поспевать за великими державами" в их в обостряющемся соперничестве.
"Недостаточно вооруженный и политически раздробленный континент опасается, что он становится самым большим неудачником в новой эре транзакционной политики... В Европе среди нынешних и бывших чиновников растет страх, что структура и процедуры ЕС приведут к тому, что она окажется в числе главных неудачников в новой геополитической иерархии", - говорится в сообщении.
Wall Street Journal указывает на то, что настроение европейских чиновников особенно ухудшилось летом, когда континент остался в стороне, пока США и Китай "пытались изменить правила мировой торговли". Кроме того, в публикации отмечается, что ситуация "стала неутешительной", когда Белый дом представил план по урегулированию конфликта на Украине, не посоветовавшись с европейскими лидерами.
"Вся институциональная структура Брюсселя, его методы, его образ мышления совершенно не приспособлены к текущему периоду силовой политики, конфронтации и крайне жесткой конкуренции", - заявил газете бывший высокопоставленный дипломат ЕС и Франции Пьер Вимон, добавив, что в странах Евросоюза не хватает желания тратить годы на обсуждение будущей структуры блока, несмотря на то, что институты ЕС испытывают трудности.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Пушков рассказал о главной ошибке Европы в украинском конфликте
27 ноября, 13:25