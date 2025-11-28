Глава МИД Эстонии сравнил Европу со старым жирным котом

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европа в контексте военных приготовлений уже много лет ведет себя "как старый жирный кот".
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех членов блока повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
"Я много раз говорил, что Европа годами и десятилетиями ведет себя как старый жирный кот", - заявил Цахкна в интервью газете Newsweek, добавив, что Старому Свету следует "более мудро" подходить к расходованию возросшего финансирования военных нужд. По его словам, Европе нужно принять "правильные решения" относительно того, какой потенциал она будет развивать за "триллионы евро ", поскольку деньги и планы на следующее десятилетие поступят уже в следующем году.
Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран - членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.
