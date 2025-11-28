Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Эстонии сравнил Европу со старым жирным котом - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 28.11.2025 (обновлено: 11:53 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/evropa-2058294908.html
Глава МИД Эстонии сравнил Европу со старым жирным котом
Глава МИД Эстонии сравнил Европу со старым жирным котом - РИА Новости, 28.11.2025
Глава МИД Эстонии сравнил Европу со старым жирным котом
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европа в контексте военных приготовлений уже много лет ведет себя "как старый жирный кот". РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T11:52:00+03:00
2025-11-28T11:53:00+03:00
в мире
европа
россия
гаага
дональд трамп
пит хегсет
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001874887_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_a24c540705251f2c2a9dbc616eb6184a.jpg
https://ria.ru/20251119/shengen-2056025507.html
европа
россия
гаага
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001874887_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_efabca490215ba7348023a4cc63ff2f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, россия, гаага, дональд трамп, пит хегсет, владимир путин, нато, министерство обороны сша
В мире, Европа, Россия, Гаага, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Владимир Путин, НАТО, Министерство обороны США
Глава МИД Эстонии сравнил Европу со старым жирным котом

Цахкна: Европа в контексте боеготовности ведет себя как старый жирный кот

© AP Photo / Virginia MayoМинистр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европа в контексте военных приготовлений уже много лет ведет себя "как старый жирный кот".
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех членов блока повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
"Я много раз говорил, что Европа годами и десятилетиями ведет себя как старый жирный кот", - заявил Цахкна в интервью газете Newsweek, добавив, что Старому Свету следует "более мудро" подходить к расходованию возросшего финансирования военных нужд. По его словам, Европе нужно принять "правильные решения" относительно того, какой потенциал она будет развивать за "триллионы евро ", поскольку деньги и планы на следующее десятилетие поступят уже в следующем году.
Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран - членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.
Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
ЕК предложила ввести "военный Шенген"
19 ноября, 14:54
 
В миреЕвропаРоссияГаагаДональд ТрампПит ХегсетВладимир ПутинНАТОМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала