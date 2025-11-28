Пункты о ЕС и США исключили из мирного плана США по Украине, заявил Кошта

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Европейцы договорились с США, чтобы пункты, касающиеся ЕС и НАТО, были исключены из нового плана по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава Евросовета Антониу Кошта.

"США и Украина подготовили новый рабочий документ. Из этого нового плана были исключены все пункты, касающиеся Европейского союза. Также были исключены все пункты, касающиеся НАТО. Теперь США, конечно, необходимо обсудить эти идеи с Россией",- заявил Кошта в интервью немецкой газете Handelsblatt.

По его словам, европейцам удалось договориться с американцами, что "когда речь идёт о вопросах, касающихся Европейского союза, они должны вести переговоры с ЕС".

"То, что нам необходимо обсуждать, касается вопросов европейской безопасности. Мы должны обсуждать это в рамках НАТО, нет причин проводить эту дискуссию вне НАТО. И есть специфические вопросы для Европейского союза: только ЕС может вести переговоры о санкциях, расширении и замороженных активах, поскольку всё это решения ЕС",- добавил он.

Кошта выразил мнение, что отношения ЕС и США стабилизировались, конкретно он выделил три ключевых момента: приверженность США НАТО, поддержку Украины и торговые отношения.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин , выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева , так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.

Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.