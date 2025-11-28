Рейтинг@Mail.ru
Пункты о ЕС и США исключили из мирного плана США по Украине, заявил Кошта - РИА Новости, 28.11.2025
17:29 28.11.2025
Пункты о ЕС и США исключили из мирного плана США по Украине, заявил Кошта
Пункты о ЕС и США исключили из мирного плана США по Украине, заявил Кошта - РИА Новости, 28.11.2025
Пункты о ЕС и США исключили из мирного плана США по Украине, заявил Кошта
Европейцы договорились с США, чтобы пункты, касающиеся ЕС и НАТО, были исключены из нового плана по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава Евросовета
2025-11-28T17:29:00+03:00
2025-11-28T17:29:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
евросоюз
антониу кошта
нато
мирный план сша по украине
сша
россия
украина
в мире, сша, россия, украина, евросоюз, антониу кошта, нато, мирный план сша по украине
В мире, США, Россия, Украина, Евросоюз, Антониу Кошта, НАТО, Мирный план США по Украине
Пункты о ЕС и США исключили из мирного плана США по Украине, заявил Кошта

Кошта: европейцы договорились исключить из мирного плана США пункты о ЕС и НАТО

Антониу Кошта
Антониу Кошта - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Антониу Кошта. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Европейцы договорились с США, чтобы пункты, касающиеся ЕС и НАТО, были исключены из нового плана по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава Евросовета Антониу Кошта.
В Женеве 23 ноября состоялись переговоры между представителями США, ЕС и Украины. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США выделили в отдельный трек обсуждения украинского урегулирования те вопросы, которые напрямую связаны с Европой и НАТО.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
СМИ: Рубио обещал Европе, что переговоры по Украине не будут касаться ЕС
27 ноября, 15:49
"США и Украина подготовили новый рабочий документ. Из этого нового плана были исключены все пункты, касающиеся Европейского союза. Также были исключены все пункты, касающиеся НАТО. Теперь США, конечно, необходимо обсудить эти идеи с Россией",- заявил Кошта в интервью немецкой газете Handelsblatt.
По его словам, европейцам удалось договориться с американцами, что "когда речь идёт о вопросах, касающихся Европейского союза, они должны вести переговоры с ЕС".
"То, что нам необходимо обсуждать, касается вопросов европейской безопасности. Мы должны обсуждать это в рамках НАТО, нет причин проводить эту дискуссию вне НАТО. И есть специфические вопросы для Европейского союза: только ЕС может вести переговоры о санкциях, расширении и замороженных активах, поскольку всё это решения ЕС",- добавил он.
Кошта выразил мнение, что отношения ЕС и США стабилизировались, конкретно он выделил три ключевых момента: приверженность США НАТО, поддержку Украины и торговые отношения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Песков назвал мегафонный формат в обсуждении плана по Украине неправильным
Вчера, 12:00
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Кремле выразили желание вывести урегулирование на Украине в мирное русло
Вчера, 11:43
 
В миреСШАРоссияУкраинаЕвросоюзАнтониу КоштаНАТОМирный план США по Украине
 
 
