Рейтинг@Mail.ru
Последний проект плана США по Украине скрывают от ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:38 28.11.2025 (обновлено: 11:15 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/es-2058274124.html
Последний проект плана США по Украине скрывают от ЕС, пишут СМИ
Последний проект плана США по Украине скрывают от ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 28.11.2025
Последний проект плана США по Украине скрывают от ЕС, пишут СМИ
От ЕС скрывают последний проект плана США по урегулированию на Украине, пишет Politico. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T10:38:00+03:00
2025-11-28T11:15:00+03:00
в мире
россия
сша
владимир путин
евросоюз
вооруженные силы украины
украина
донбасс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
https://ria.ru/20251127/merts-2058039770.html
https://ria.ru/20251128/ukraina-2058257446.html
https://ria.ru/20251127/rossiya-2057904323.html
https://ria.ru/20251125/evropa-2057394533.html
https://ria.ru/20251125/evropa-2057264335.html
россия
сша
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f149312b6f51bfca5fd4e596b00898a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, владимир путин, евросоюз, вооруженные силы украины, украина, донбасс, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Украина, Донбасс, Мирный план США по Украине
Последний проект плана США по Украине скрывают от ЕС, пишут СМИ

Politico: чиновники ЕС не знают ничего о последнем проекте плана США по Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. От ЕС скрывают последний проект плана США по урегулированию на Украине, пишет Politico.
"Европейские чиновники остаются по большой части в неведении относительно формы последнего проекта предложения", — сообщило издание со ссылкой на источники.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Мерц узнал об американском мирном плане из новостей, пишет NYT
Вчера, 14:26
Высокопоставленный дипломат ЕС заявил, что обновленную версию держат в секрете, чтобы избежать повторения ажиотажа, возникшего на прошлой неделе после утечки плана из 28 пунктов.
"Это беспрецедентная ситуация с дипломатической точки зрения. Ни у кого из нас нет информации по этому вопросу", — посетовал собеседник издания.
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
"Проиграть Путину". В ЕС забили тревогу из-за мирного плана по Украине
10:01

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.

В четверг президент Владимир Путин рассказал, что Россия изучила изначальный план, он может стать основой будущих договоренностей, но необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.

Дэниел Дрисколл - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
СМИ раскрыли, что сказал Дрисколл Европе о России на закрытой встрече
Вчера, 08:30
В воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждали поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.
По одной версии, Евросоюз, среди прочего, предложил установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Вы этими шансами не воспользовались, вы их провалили. Лавров об участии Европы в мирном соглашении - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
У Европы был шанс внести вклад в решение кризиса на Украине, заявил Лавров
25 ноября, 13:24
Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
По некоторым данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Животная ненависть к России в итоге обошлась Европе очень-очень дорого
25 ноября, 08:00
 
В миреРоссияСШАВладимир ПутинЕвросоюзВооруженные силы УкраиныУкраинаДонбассМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала