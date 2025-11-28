Последний проект плана США по Украине скрывают от ЕС, пишут СМИ

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. От ЕС скрывают последний проект плана США по урегулированию на Украине, пишет Politico.

"Европейские чиновники остаются по большой части в неведении относительно формы последнего проекта предложения", — сообщило издание со ссылкой на источники.

Высокопоставленный дипломат ЕС заявил, что обновленную версию держат в секрете, чтобы избежать повторения ажиотажа, возникшего на прошлой неделе после утечки плана из 28 пунктов.

"Это беспрецедентная ситуация с дипломатической точки зрения. Ни у кого из нас нет информации по этому вопросу", — посетовал собеседник издания.

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса , официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.

В четверг президент Владимир Путин рассказал, что Россия изучила изначальный план, он может стать основой будущих договоренностей, но необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.

В воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждали поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.

По одной версии, Евросоюз, среди прочего, предложил установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.

Что касается Запорожской АЭС , то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.

По некоторым данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.