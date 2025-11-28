СМИ: ЕС заподозрил Бельгию в удержании доходов от российских активов

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Европейские чиновники опасаются, что Брюссель удерживает доходы от российских активов, пишет Politico.

"Возникают сомнения в том, выполняет ли Бельгия свое обещание о переводе дополнительных доходов Украине", — заявил изданию высокопоставленный дипломат ЕС.

Собеседники Politico из европейских стран недовольны тем, что у Брюсселя, вероятно, есть скрытые мотивы в удержании средств ради своей выгоды.

По словам источников, Бельгия нарушает обязательство отчитываться о налогах от замороженных резервов. Как утверждают дипломаты, средства поступают в бюджет страны, что делает невозможным проверить, полностью ли Брюссель выполняет обязательства перед Киевом.

В бельгийском правительстве отвергли критику, заявив, что все доходы, полученные за счет российских резервов, предназначены для Киева.

Ситуация с активами

После начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали примерно половину российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, чей офис базируется в Бельгии.

Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование активов.

Речь идет о 140 миллиардах евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее неоднократно заявлял, что его стране необходимы конкретные и надежные гарантии от стран ЕС для реализации плана Еврокомиссии.

В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, что с января по июль Евросоюз перевел киевским властям 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.