СМИ: ЕС заподозрил Бельгию в удержании доходов от российских активов
08:29 28.11.2025 (обновлено: 09:17 28.11.2025)
СМИ: ЕС заподозрил Бельгию в удержании доходов от российских активов
Европейские чиновники опасаются, что Брюссель удерживает доходы от российских активов, пишет Politico. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T08:29:00+03:00
2025-11-28T09:17:00+03:00
в мире
бельгия
россия
украина
евросоюз
politico
санкции в отношении россии
еврокомиссия
бельгия
россия
украина
Новости
в мире, бельгия, россия, украина, евросоюз, politico, санкции в отношении россии, еврокомиссия
В мире, Бельгия, Россия, Украина, Евросоюз, Politico, Санкции в отношении России, Еврокомиссия
СМИ: ЕС заподозрил Бельгию в удержании доходов от российских активов

Politico: в ЕС заподозрили Бельгию в удержании доходов от российских активов

© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Европейские чиновники опасаются, что Брюссель удерживает доходы от российских активов, пишет Politico.
"Возникают сомнения в том, выполняет ли Бельгия свое обещание о переводе дополнительных доходов Украине", — заявил изданию высокопоставленный дипломат ЕС.
Флаг Бельгии - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Италия встала на сторону Бельгии в вопросе активов России, заявил Франкен
26 ноября, 04:26
Собеседники Politico из европейских стран недовольны тем, что у Брюсселя, вероятно, есть скрытые мотивы в удержании средств ради своей выгоды.
По словам источников, Бельгия нарушает обязательство отчитываться о налогах от замороженных резервов. Как утверждают дипломаты, средства поступают в бюджет страны, что делает невозможным проверить, полностью ли Брюссель выполняет обязательства перед Киевом.
В бельгийском правительстве отвергли критику, заявив, что все доходы, полученные за счет российских резервов, предназначены для Киева.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Премьер Бельгии заявил, что конфискация активов России сорвет мирный план
03:41

Ситуация с активами

После начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали примерно половину российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, чей офис базируется в Бельгии.
Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование активов.
Деньги - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
FT узнала, что Бельгия задумала в отношении российских активов
10 сентября, 09:05
Речь идет о 140 миллиардах евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее неоднократно заявлял, что его стране необходимы конкретные и надежные гарантии от стран ЕС для реализации плана Еврокомиссии.
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, что с января по июль Евросоюз перевел киевским властям 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.
В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Захарова резко ответила на слова Макрона о замороженных российских активах
25 ноября, 15:41
 
В миреБельгияРоссияУкраинаЕвросоюзPoliticoСанкции в отношении РоссииЕврокомиссия
 
 
