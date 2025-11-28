Рада одержала верх над Зеленским в деле отставки Ермака, считает эксперт

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Украинский парламент одержал верх над Владимиром Зеленским, добившись отставки главы его офиса Андрея Ермака, поделился мнением с РИА Новости руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS, эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков.

По мнению эксперта, как политик, пусть даже и марионеточный, Зеленский "более не существует".

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник Галущенко Игорь Миронюк.