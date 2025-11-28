Рада одержала верх над Зеленским в деле отставки Ермака, считает эксперт

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Украинский парламент одержал верх над Владимиром Зеленским, добившись отставки главы его офиса Андрея Ермака, поделился мнением с РИА Новости руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS, эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков.
"Сейчас над Зеленским одержала верх Верховная рада и его партия "Слуга народа" - ранее они требовали отставки Ермака, но Ермак - Европа - не просто отказались, а стали угрожать, попытавшись инициировать уголовное преследование руководства НАБУ и САП, а это люди Вашингтона, и ряда нардепов. Да, Ермака убрали США, показав и политикам в Киеве, и политикам в Лондоне и Брюсселе, кто настоящий хозяин на Украине, за кем последнее слово. Но с точки зрения политтехнологии и в глазах украинских обывателей Верховная рада и "Слуга народа" одержали верх над Зеленским", - считает Арьков.
По мнению эксперта, как политик, пусть даже и марионеточный, Зеленский "более не существует".
В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как передавало позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики, на тот момент министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.