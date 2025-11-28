Экс-депутат Рады прокомментировал отставку Ермака

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак был незаменим для его вертикали власти, теперь режиму самого Зеленского настанет конец, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

"Теперь точно можно сказать - режиму Зеленского конец. Монополии власти больше нет. Теперь каждый сам за себя. Ведь это сигнал не только для ближайшего окружения Зеленского, а для всех институтов украинской власти", - сказал он.

По его словам, это сигнал, что "брутальный мальчик" Зеленский - просто трус.

"Все понимают, что он сдал своего ближайшего друга. И как все остальные чиновники должны на это реагировать? Кто тогда они и какова тогда их цена? Их тоже сдадут", - сказал Килинкаров

По его прогнозу, теперь вся вертикаль украинской власти будет саботировать все решения, которые будут приниматься на уровне Зеленского.

Кроме того, и сам Ермак был незаменимым человеком для обеспечения власти Зеленского, отметил Килинкаров.

"Для Владимира Зеленского Ермак был незаменимым человеком, который установил всю эту вертикаль власти, монополизировал эту власть, узурпировал ее. И проводил все решения, даже самые дурацкие, которые принимал Зеленский. Сейчас уже этого не будет", - прогнозирует экс-депутат Рады.

Что касается будущего самого Зеленского, то его прогнозировать пока сложно, но оно в любом случае печально, считает политик.

"Все будет зависеть от того сценария по устранению Зеленского от власти, который будет применен. Я не исключаю вообще никакие варианты, вплоть до его физического устранения его же союзниками ближайшими, которые по уши в этом коррупционном скандале. Могут устроить очередной Майдан. Условно говоря, посчитать, что точка выхода из этого конфликта там же, где и точка входа. Началось все с Майдана и закончится Майданом. И вариант "я устал, я ухожу" (то есть добровольная отставка Зеленского - ред.) тоже исключать не будем", - отметил Килинкаров.