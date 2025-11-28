Рейтинг@Mail.ru
Экс-депутат Рады прокомментировал отставку Ермака
22:08 28.11.2025
Экс-депутат Рады прокомментировал отставку Ермака
Экс-депутат Рады прокомментировал отставку Ермака
в мире, украина, владимир зеленский, андрей ермак, спиридон килинкаров, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), дело миндича
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Спиридон Килинкаров, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Дело Миндича
Экс-депутат Рады прокомментировал отставку Ермака

Килинкаров: Ермак был незаменимым для Зеленского, а теперь его режиму конец

Спиридон Килинкаров
Спиридон Килинкаров
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в медиабанк
Спиридон Килинкаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак был незаменим для его вертикали власти, теперь режиму самого Зеленского настанет конец, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
"Теперь точно можно сказать - режиму Зеленского конец. Монополии власти больше нет. Теперь каждый сам за себя. Ведь это сигнал не только для ближайшего окружения Зеленского, а для всех институтов украинской власти", - сказал он.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Мировые СМИ назвали отставку Ермака "политическим землетрясением"
Вчера, 22:07
По его словам, это сигнал, что "брутальный мальчик" Зеленский - просто трус.
"Все понимают, что он сдал своего ближайшего друга. И как все остальные чиновники должны на это реагировать? Кто тогда они и какова тогда их цена? Их тоже сдадут", - сказал Килинкаров.
По его прогнозу, теперь вся вертикаль украинской власти будет саботировать все решения, которые будут приниматься на уровне Зеленского.
Кроме того, и сам Ермак был незаменимым человеком для обеспечения власти Зеленского, отметил Килинкаров.
"Для Владимира Зеленского Ермак был незаменимым человеком, который установил всю эту вертикаль власти, монополизировал эту власть, узурпировал ее. И проводил все решения, даже самые дурацкие, которые принимал Зеленский. Сейчас уже этого не будет", - прогнозирует экс-депутат Рады.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Эксперт оценил значение отставки Ермака для переговоров
Вчера, 22:03
Что касается будущего самого Зеленского, то его прогнозировать пока сложно, но оно в любом случае печально, считает политик.
"Все будет зависеть от того сценария по устранению Зеленского от власти, который будет применен. Я не исключаю вообще никакие варианты, вплоть до его физического устранения его же союзниками ближайшими, которые по уши в этом коррупционном скандале. Могут устроить очередной Майдан. Условно говоря, посчитать, что точка выхода из этого конфликта там же, где и точка входа. Началось все с Майдана и закончится Майданом. И вариант "я устал, я ухожу" (то есть добровольная отставка Зеленского - ред.) тоже исключать не будем", - отметил Килинкаров.
Ранее Зеленский подписал указ об увольнении главы своего офиса Андрея Ермака, свидетельствуют данные сайта Зеленского.
Утром в пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
На Украине напомнили Зеленскому его слова об уходе на фоне отставки Ермака
Вчера, 21:48
 
