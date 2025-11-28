Рейтинг@Mail.ru
Французский политик назвал отставку Ермака полным крахом киевского режима
21:08 28.11.2025
Французский политик назвал отставку Ермака полным крахом киевского режима
Французский политик назвал отставку Ермака полным крахом киевского режима - РИА Новости, 28.11.2025
Французский политик назвал отставку Ермака полным крахом киевского режима
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал в пятницу отставку главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака "полным крахом этого режима" РИА Новости, 28.11.2025
в мире
украина
андрей ермак
владимир зеленский
тимур миндич
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
энергоатом
украина
в мире, украина, андрей ермак, владимир зеленский, тимур миндич, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, энергоатом, дело миндича
В мире, Украина, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Энергоатом, Дело Миндича
Французский политик назвал отставку Ермака полным крахом киевского режима

Лидер "Патриотов" во Франции Филиппо назвал отставку Ермака полным крахом режима

Французский политик Флориан Филиппо
Французский политик Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в медиабанк
Французский политик Флориан Филиппо. Архивное фото
ПАРИЖ, 28 ноя - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал в пятницу отставку главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака "полным крахом этого режима" и призвал к прекращению оказания французской помощи Украине.
Ранее в пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как передавало позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили. Позже Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Зеленский также подписал указ об увольнении Ермака с должности главы его офиса, свидетельствуют данные с сайта Зеленского.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Джабаров назвал день отставки Ермака трагическим для Европы
Вчера, 21:00
"Это – полный крах этого режима (Украины – ред.)! Больше ни одного французского евро этого режиму! (И - ред.) ни одного французского сантима!" - написал Филиппо на своей странице в социальной сети Х, комментируя новость об отставке Ермака.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Слуцкий заявил, что отставка Ермака еще не закончила коррупционный скандал
Вчера, 20:57
 
В миреУкраинаАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийТимур МиндичНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныЭнергоатомДело Миндича
 
 
