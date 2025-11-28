Отставка Ермака произошла из-за неоспоримого компромата, заявил сенатор

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Отставка главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака происходит по наихудшему для Зеленского сценарию, под давлением неоспоримого компромата, заявил РИА Новости сенатор РФ Сергей Перминов.

Зеленский ранее сообщил, что Ермак написал заявление об отставке.

"Отставка Ермака происходит по наихудшему для Зеленского сценарию. Под давлением неоспоримого компромата", - сказал Перминов

Сенатор отметил, что вера Зеленского в "чудо исцеления" от коррупционной "проказы" ближайшего сподвижника подвела его. Он добавил, что ситуация на поле боя и в мире большой политики вызывает к жизни новые, "не запачканные" фигуры.