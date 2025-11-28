https://ria.ru/20251128/ermak-2058482343.html
Отставка Ермака произошла из-за неоспоримого компромата, заявил сенатор
Отставка Ермака произошла из-за неоспоримого компромата, заявил сенатор
Отставка Ермака произошла из-за неоспоримого компромата, заявил сенатор
28.11.2025
2025-11-28
2025-11-28T19:33:00+03:00
2025-11-28T19:33:00+03:00
Отставка Ермака произошла из-за неоспоримого компромата, заявил сенатор
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Отставка главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака происходит по наихудшему для Зеленского сценарию, под давлением неоспоримого компромата, заявил РИА Новости сенатор РФ Сергей Перминов.
Зеленский ранее сообщил, что Ермак
написал заявление об отставке.
"Отставка Ермака происходит по наихудшему для Зеленского
сценарию. Под давлением неоспоримого компромата", - сказал Перминов
.
Сенатор отметил, что вера Зеленского в "чудо исцеления" от коррупционной "проказы" ближайшего сподвижника подвела его. Он добавил, что ситуация на поле боя и в мире большой политики вызывает к жизни новые, "не запачканные" фигуры.
"Западные разведслужбы всегда играют жестко, цинично и по своим правилам. Мы с вами будем наблюдать финальный акт этой истории, скорее всего, это будет связано с сознанием иной переговорной позиции под новый состав украинских акторов", - подчеркнул парламентарий.