Рейтинг@Mail.ru
Отставка Ермака произошла из-за неоспоримого компромата, заявил сенатор - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:33 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/ermak-2058482343.html
Отставка Ермака произошла из-за неоспоримого компромата, заявил сенатор
Отставка Ермака произошла из-за неоспоримого компромата, заявил сенатор - РИА Новости, 28.11.2025
Отставка Ермака произошла из-за неоспоримого компромата, заявил сенатор
Отставка главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака происходит по наихудшему для Зеленского сценарию, под давлением неоспоримого компромата, заявил РИА... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T19:33:00+03:00
2025-11-28T19:33:00+03:00
в мире
россия
андрей ермак
владимир зеленский
сергей перминов
дело миндича
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030188836_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_cad0b8113bd0bd20827a03934f312995.jpg
https://ria.ru/20251128/ermak-2058478336.html
https://ria.ru/20251128/zelenskiy-2058477377.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030188836_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9b805bc74c34dbfcb9b24a1b7e7fa282.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, андрей ермак, владимир зеленский, сергей перминов, дело миндича
В мире, Россия, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Сергей Перминов, Дело Миндича
Отставка Ермака произошла из-за неоспоримого компромата, заявил сенатор

Сенатор Перминов: отставка Ермака произошла из-за неоспоримого компромата

© AP Photo / Jose Luis MaganaАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Андрей Ермак. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Отставка главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака происходит по наихудшему для Зеленского сценарию, под давлением неоспоримого компромата, заявил РИА Новости сенатор РФ Сергей Перминов.
Зеленский ранее сообщил, что Ермак написал заявление об отставке.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
После отставки Ермака следующим будет сам Зеленский, заявил Джабаров
Вчера, 19:08
"Отставка Ермака происходит по наихудшему для Зеленского сценарию. Под давлением неоспоримого компромата", - сказал Перминов.
Сенатор отметил, что вера Зеленского в "чудо исцеления" от коррупционной "проказы" ближайшего сподвижника подвела его. Он добавил, что ситуация на поле боя и в мире большой политики вызывает к жизни новые, "не запачканные" фигуры.
"Западные разведслужбы всегда играют жестко, цинично и по своим правилам. Мы с вами будем наблюдать финальный акт этой истории, скорее всего, это будет связано с сознанием иной переговорной позиции под новый состав украинских акторов", - подчеркнул парламентарий.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Зеленский пожертвовал Ермаком, чтобы не провоцировать ЕС, считает Мирошник
Вчера, 19:07
 
В миреРоссияАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийСергей ПерминовДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала