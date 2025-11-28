В партии Порошенко* оценили назначение Ермака главой переговорной группы

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Назначение Владимиром Зеленским руководителя своего офиса Андрея Ермака главой переговорной группы по урегулированию украинского кризиса на фоне коррупционного скандала нанесло ущерб международной репутации Украины, заявили в партии экс-президента Петра Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) "Европейская солидарность".
Ранее в пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.
"Сегодняшние обыски у Андрея Ермака свидетельствуют, что авантюрный план его спасения из-за безответственного назначения главой украинской переговорной позиции не сработал, хотя и нанес ущерб международной репутации Украины. Поэтому первое, что надо сделать немедленно, – сменить руководство и очистить состав переговорщиков. Не могут вопросы мира и судьбы украинцев зависеть от персональных уязвимостей и подмоченной репутации политиков, замешанных в коррупционном скандале", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале партии.
Депутаты "Европейской солидарности" также потребовали немедленного созвать заседание Верховной рады и восстановить на Украине действие конституции, предусматривающей парламентско-президентскую модель, которая означает создание новой коалиции и правительства национального спасения.
В четверг "Европейская солидарность" потребовала от Зеленского исключить из переговорной группы по Украине всех лиц, причастных к коррупционному скандалу в энергетике, в частности, Ермака и секретаря совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
*Лицо, признанное экстремистом и террористом на территории РФ