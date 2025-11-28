В партии Порошенко* оценили назначение Ермака главой переговорной группы

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Назначение Владимиром Зеленским руководителя своего офиса Андрея Ермака главой переговорной группы по урегулированию украинского кризиса на фоне коррупционного скандала нанесло ущерб международной репутации Украины, заявили в партии экс-президента Петра Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) "Европейская солидарность".

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.