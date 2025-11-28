https://ria.ru/20251128/ermak-2058364501.html
FT узнала, что случится с Зеленским в случае увольнения Ермака
FT узнала, что случится с Зеленским в случае увольнения Ермака - РИА Новости, 28.11.2025
FT узнала, что случится с Зеленским в случае увольнения Ермака
Владимир Зеленский в случае увольнения главы своего офиса Андрея Ермака лишится "козла отпущения", тогда объектом политической критики может стать он сам, пишет РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T14:56:00+03:00
2025-11-28T14:56:00+03:00
2025-11-28T14:56:00+03:00
в мире
украина
россия
андрей ермак
владимир зеленский
алексей гончаренко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
дело миндича
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_0:55:2961:1721_1920x0_80_0_0_c13a5e4d467af2741b9ef2ac3fbce292.jpg
https://ria.ru/20251128/khristoforu-2058360912.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_42:0:2623:1936_1920x0_80_0_0_c458fed5e41b56789ba4c88fdfed4a02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, андрей ермак, владимир зеленский, алексей гончаренко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), дело миндича
В мире, Украина, Россия, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Дело Миндича
FT узнала, что случится с Зеленским в случае увольнения Ермака
FT: Зеленский в случае увольнения Ермака лишится козла отпущения для критики