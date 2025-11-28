Рейтинг@Mail.ru
FT узнала, что случится с Зеленским в случае увольнения Ермака
14:56 28.11.2025
FT узнала, что случится с Зеленским в случае увольнения Ермака
Владимир Зеленский в случае увольнения главы своего офиса Андрея Ермака лишится "козла отпущения", тогда объектом политической критики может стать он сам, пишет
FT узнала, что случится с Зеленским в случае увольнения Ермака

FT: Зеленский в случае увольнения Ермака лишится козла отпущения для критики

© AP Photo / Andrew KravchenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский в случае увольнения главы своего офиса Андрея Ермака лишится "козла отпущения", тогда объектом политической критики может стать он сам, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного украинского депутата.
Ранее в пятницу депутат Верховой рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ и САП проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. В свою очередь депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщал, что НАБУ готовится предъявить Ермаку обвинение.
По словам законодателя, Ермак сделал себя незаменимым для Зеленского, избавившись от других близких к нему лиц.
"Ермак также играет роль козла отпущения. Все можно удобно свалить на него вместо... (Зеленского - ред.). И, если он уйдет, критика может обрушиться на Зеленского", - добавил депутат.
Сотрудники антикоррупционных структур НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
"Стиральная машина". На Западе высмеяли обыски Ермака
Вчера, 14:47
 
