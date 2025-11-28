Крах Ермака скажется на ходе конфликта на Украине, пишет Bloomberg

Как отмечает Блумберг, оказание Зеленским поддержки Ермаку чревато рисками на фоне того, как коррупционный скандал в сфере энергетики становится все ближе к его окружению. "Когда они (жители Украины - ред.) сталкиваются с тем, что правительственные чиновники присваивают миллионы... Зеленский отсиживается, обдумывая свой следующий шаг", - пишет агентство.