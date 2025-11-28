Крах Ермака скажется на ходе конфликта на Украине, пишет Bloomberg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Возможный политический крах главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака скажется не только на судьбе Зеленского, но и на ходе конфликта, передает агентство Блумберг.
Ранее в пятницу депутат Верховой рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ и САП проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение этих обысков, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. В свою очередь депутат Рады Алексей Гончаренко* сообщал, что НАБУ готовится предъявить Ермаку обвинение.
"Перспектива его (Ермака - ред.) бесславного падения после того, как антикоррупционные органы обыскали его квартиру... является масштабным развитием событий по отношению не только к судьбе Владимира Зеленского, но и к ходу войны", - говорится в сообщении.
Как отмечает Блумберг, оказание Зеленским поддержки Ермаку чревато рисками на фоне того, как коррупционный скандал в сфере энергетики становится все ближе к его окружению. "Когда они (жители Украины - ред.) сталкиваются с тем, что правительственные чиновники присваивают миллионы... Зеленский отсиживается, обдумывая свой следующий шаг", - пишет агентство.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
* Внесен в список террористов и экстремистов
В Госдуме прокомментировали обыски у Ермака
Вчера, 11:20