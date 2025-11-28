Рейтинг@Mail.ru
Крах Ермака скажется на ходе конфликта на Украине, пишет Bloomberg - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/ermak-2058361686.html
Крах Ермака скажется на ходе конфликта на Украине, пишет Bloomberg
Крах Ермака скажется на ходе конфликта на Украине, пишет Bloomberg - РИА Новости, 28.11.2025
Крах Ермака скажется на ходе конфликта на Украине, пишет Bloomberg
Возможный политический крах главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака скажется не только на судьбе Зеленского, но и на ходе конфликта, передает агентство... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T14:49:00+03:00
2025-11-28T14:49:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир зеленский
андрей ермак
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
дело миндича
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055636260_0:103:3071:1830_1920x0_80_0_0_5bdb49d773844233a1641a9af776fc8c.jpg
https://ria.ru/20251128/smi-2058348824.html
https://ria.ru/20251128/ermak-2058285612.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055636260_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_24fe7b60736145cc577335afb56f4724.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир зеленский, андрей ермак, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, дело миндича
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Дело Миндича
Крах Ермака скажется на ходе конфликта на Украине, пишет Bloomberg

Bloomberg: крах Ермака скажется не только на Зеленском, но и на ходе конфликта

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Андрей Ермак . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Возможный политический крах главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака скажется не только на судьбе Зеленского, но и на ходе конфликта, передает агентство Блумберг.
Ранее в пятницу депутат Верховой рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ и САП проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение этих обысков, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. В свою очередь депутат Рады Алексей Гончаренко* сообщал, что НАБУ готовится предъявить Ермаку обвинение.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Обыски у Ермака негативно повлияют на мирные переговоры, пишет Guardian
Вчера, 14:16
"Перспектива его (Ермака - ред.) бесславного падения после того, как антикоррупционные органы обыскали его квартиру... является масштабным развитием событий по отношению не только к судьбе Владимира Зеленского, но и к ходу войны", - говорится в сообщении.
Как отмечает Блумберг, оказание Зеленским поддержки Ермаку чревато рисками на фоне того, как коррупционный скандал в сфере энергетики становится все ближе к его окружению. "Когда они (жители Украины - ред.) сталкиваются с тем, что правительственные чиновники присваивают миллионы... Зеленский отсиживается, обдумывая свой следующий шаг", - пишет агентство.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Сотрудники антикоррупционных структур НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Госдуме прокомментировали обыски у Ермака
Вчера, 11:20
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала