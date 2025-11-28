Рейтинг@Mail.ru
NBC: обыски у Ермака грозят еще сильнее ослабить позиции Зеленского - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:32 28.11.2025 (обновлено: 13:33 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/ermak-2058330587.html
NBC: обыски у Ермака грозят еще сильнее ослабить позиции Зеленского
NBC: обыски у Ермака грозят еще сильнее ослабить позиции Зеленского - РИА Новости, 28.11.2025
NBC: обыски у Ермака грозят еще сильнее ослабить позиции Зеленского
Возглавляющий украинскую делегацию на переговорах по урегулированию глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, оказавшись в центре коррупционного скандала,... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T13:32:00+03:00
2025-11-28T13:33:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
андрей ермак
тимур миндич
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055636238_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50fcacbe04b2490441999594c880dcf9.jpg
https://ria.ru/20251115/zelenskiy-2055203379.html
https://ria.ru/20251128/tsarev-2058321806.html
https://ria.ru/20251128/ermak-2058282236.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055636238_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_5e56867bc9128ae02c11d6879c9b9917.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, андрей ермак, тимур миндич, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), nbc, энергоатом, дело миндича
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Тимур Миндич, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), NBC, Энергоатом, Дело Миндича
NBC: обыски у Ермака грозят еще сильнее ослабить позиции Зеленского

NBC: дело Ермака может ослабить позиции Зеленского в решающий момент переговоров

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Андрей Ермак . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Возглавляющий украинскую делегацию на переговорах по урегулированию глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, оказавшись в центре коррупционного скандала, способен еще сильнее ослабить позиции Зеленского, сообщает американский телеканал NBC.
"Высокопоставленный украинский чиновник, находящийся в центре мирных переговоров, в пятницу оказался в центре масштабного коррупционного скандала, что грозит еще больше ослабить... Зеленского в решающий момент переговоров", - говорится в сообщении.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
"Золотой унитаз и сумки с деньгами": СМИ раскрыли детали скандала в Киеве
15 ноября, 18:43
NBC отмечает, что на данный момент Ермак стал самым высокопоставленным правительственным чиновником, связанным с делом, которым занимаются антикоррупционные органы Украины.
В среду НАБУ допросило секретаря Совета нацбезопасности и обороны, экс-министра обороны Рустема Умерова по делу о коррупции в энергетике. Ранее украинский парламентарий Ирина Геращенко ранее сообщала, что партия "Европейская солидарность" на фоне коррупционного скандала на Украине зарегистрировала в Раде представление с требованием к Зеленскому уволить Ермака с поста главы его офиса, а Умерова - с должности секретаря СНБО. Однако Зеленский не только не уволил Ермака, но и назначил его главой переговорной делегации с США и другими международными партнерами Киева по урегулированию конфликта на Украине.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Сотрудники антикоррупционных структур НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
"Мораторий снят". Экс-депутат Рады прокомментировал обыски у Ермака
13:07
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
Антикоррупционное бюро 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
"Сезам, откройся". Депутат Рады рассказал об обысках у Ермака
11:07
 
В миреУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакТимур МиндичНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)NBCЭнергоатомДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала