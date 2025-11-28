В Госдуме прокомментировали обыски у Ермака

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости назвал обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака окончанием конфетно-цветочного периода общения Запада с киевским режимом.
Ранее депутат Верховой рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщил корреспондент газеты Financial Times в Киеве Кристофер Миллер со ссылкой на источники, обыски, проводимые антикоррупционными органами Украины у Ермака, связаны с расследованием дела о коррупции в энергетике.
«
"Это свидетельствует о том, что конфетно-цветочный период общения Запада с предателем Украины Зеленским закончился. Ни ему, ни его подельникам по коррупционному цеху, отмывающим баснословные барыши на крови простых украинцев, сбежать из страны не получится", - сказал Шеремет.
По его словам, обысками у Ермака Зеленскому напоминают, что он находится в "западном ошейнике", поэтому должен действовать неукоснительно под их диктовку.