Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали обыски у Ермака - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:20 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/ermak-2058285612.html
В Госдуме прокомментировали обыски у Ермака
В Госдуме прокомментировали обыски у Ермака - РИА Новости, 28.11.2025
В Госдуме прокомментировали обыски у Ермака
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости назвал обыски у главы офиса Владимира Зеленского... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T11:20:00+03:00
2025-11-28T11:20:00+03:00
в мире
украина
киев
андрей ермак
михаил шеремет
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058257017_0:206:1280:926_1920x0_80_0_0_3b0a72373028fc52b41adff075154576.jpg
https://ria.ru/20251128/ermak-2058279821.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058257017_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_65b87dc1d4724ab70250d4de80920633.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, андрей ермак, михаил шеремет, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), госдума рф, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), дело миндича
В мире, Украина, Киев, Андрей Ермак, Михаил Шеремет, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Госдума РФ, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Дело Миндича
В Госдуме прокомментировали обыски у Ермака

Шеремет назвал обыски у Ермака окончанием конфетно-цветочного общения с Западом

© Фото : соцсетиСотрудники антикоррупционных структур НАБУ и САП проводят обыски у Ермака
Сотрудники антикоррупционных структур НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : соцсети
Сотрудники антикоррупционных структур НАБУ и САП проводят обыски у Ермака
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости назвал обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака окончанием конфетно-цветочного периода общения Запада с киевским режимом.
Ранее депутат Верховой рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщил корреспондент газеты Financial Times в Киеве Кристофер Миллер со ссылкой на источники, обыски, проводимые антикоррупционными органами Украины у Ермака, связаны с расследованием дела о коррупции в энергетике.
«
"Это свидетельствует о том, что конфетно-цветочный период общения Запада с предателем Украины Зеленским закончился. Ни ему, ни его подельникам по коррупционному цеху, отмывающим баснословные барыши на крови простых украинцев, сбежать из страны не получится", - сказал Шеремет.
По его словам, обысками у Ермака Зеленскому напоминают, что он находится в "западном ошейнике", поэтому должен действовать неукоснительно под их диктовку.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Эксперт назвал обыски у Ермака сигналом Зеленскому
10:58
 
В миреУкраинаКиевАндрей ЕрмакМихаил ШереметВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Госдума РФСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Дело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала