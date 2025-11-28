"Сезам, откройся". Депутат Рады рассказал об обысках у Ермака

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, который может фигурировать в деле о коррупции на Украине под псевдонимом "Али-Баба", начались с фразы "Сезам, откройся", сообщил депутат Рады Ярослав Железняк со ссылкой на источники.
Ранее в пятницу Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования.
"Наши источники сообщают, что обыски в помещении Ермака начались с фразы детективов НАБУ "Сезам, откройся!", - написал Железняк в Telegram-канале.
Железняк ранее заявил, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак может фигурировать в деле о коррупции, которое ведет Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), под псевдонимом "Али-Баба".
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.