"Сезам, откройся". Депутат Рады рассказал об обысках у Ермака

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, который может фигурировать в деле о коррупции на Украине под псевдонимом "Али-Баба", начались с фразы "Сезам, откройся", сообщил депутат Рады Ярослав Железняк со ссылкой на источники.

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.