Ермак сделал заявление из-за обысков у него дома
Ермак сделал заявление из-за обысков у него дома - РИА Новости, 28.11.2025
Ермак сделал заявление из-за обысков у него дома
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура...
2025-11-28T11:04:00+03:00
2025-11-28T11:04:00+03:00
2025-11-28T11:47:00+03:00
Ермак сделал заявление из-за обысков у него дома
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят процессуальные действия у него дома, никаких препятствий у следователей нет.
Ранее в пятницу НАБУ
подтвердило проведение обысков у Ермака
, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования.
"Сегодня НАБУ и САП действительно проводят следственные действия у меня дома... Им был предоставлен полный доступ к квартире, на месте мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны - полное содействие", - написал Ермак в Telegram-канале.
Как отмечает издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники, обыски также проходят на рабочем месте Ермака и в жилом помещении его офиса.