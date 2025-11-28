Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал обыски у Ермака сигналом Зеленскому
10:58 28.11.2025 (обновлено: 10:59 28.11.2025)
Эксперт назвал обыски у Ермака сигналом Зеленскому
Эксперт назвал обыски у Ермака сигналом Зеленскому
Обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака являются сигналом самому Зеленскому, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T10:58:00+03:00
2025-11-28T10:59:00+03:00
в мире
украина
киев
владимир зеленский
андрей ермак
владимир джаралла
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
украина
киев
дело миндича
Дело Миндича
Эксперт назвал обыски у Ермака сигналом Зеленскому

Политолог Джаралла назвал обыски у Ермака сигналом самому Зеленского

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака являются сигналом самому Зеленскому, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла.
Ранее депутат Верховой рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщил корреспондент газеты Financial Times в Киеве Кристофер Миллер со ссылкой на источники, обыски, проводимые антикоррупционными органами Украины у Ермака, связаны с расследованием дела о коррупции в энергетике.
"Это продолжение давления на украинскую верхушку, начатое с расследования коррупции в ближайшем окружении Зеленского. Ермак - серый кардинал Украины, следующий - сам Зеленский. Понял ли он сигнал или нет – увидим", - сказал Джаралла.
По его словам, складывающаяся политическая ситуация внутри Украины в очередной раз доказывает, что страна находится под внешним контролем, поэтому Зеленскому нужно быть более сговорчивым и послушным.
