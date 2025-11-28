Рейтинг@Mail.ru
Ермак заявил, что продолжает пользоваться доверием Зеленского - РИА Новости, 28.11.2025
00:55 28.11.2025
Ермак заявил, что продолжает пользоваться доверием Зеленского
в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, андрей ермак, тимур миндич, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины, дело миндича
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Тимур Миндич, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины, Дело Миндича
Ермак заявил, что продолжает пользоваться доверием Зеленского

Ермак заявил, что пользуется доверием Зеленского, несмотря на скандал

CC BY-SA 4.0 / офис президента Украины / Глава Офиса президента Андрей Ермак
Глава Офиса президента Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
CC BY-SA 4.0 / офис президента Украины /
Глава Офиса президента Андрей Ермак. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что продолжает пользоваться его доверием, несмотря на громкий коррупционный скандал и "колоссальное давление".
Ранее "Украинская правда" писала, что окружение Зеленского советовало ему уволить Ермака в связи с его причастностью к резонансному делу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о коррупции в энергетике, идею поддерживали депутаты Рады. Однако Зеленский не только не уволил Ермака, но и назначил его главой переговорной делегации с США и другими международными партнерами Киева по урегулированию конфликта на Украине.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Ермак поручил готовить дела против главы НАБУ, заявили в Раде
24 ноября, 13:12
"Народ Украины видит, что я был рядом с президентом все эти годы во все самые трудные, трагические и опасные моменты. Он доверил мне эти переговоры, которые решат судьбу нашей страны. И если люди поддерживают президента, это должно ответить на все их вопросы", - сказал Ермак в интервью изданию Atlantic.
Ермак признал, что Зеленский испытывает "колоссальное давление" в связи с ситуацией.
НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Такер Карлсон раскрыл, кто покрывает Ермака в США
24 ноября, 16:40
 
В миреУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакТимур МиндичНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомВерховная Рада УкраиныДело Миндича
 
 
