В ЕП призвали Евросоюз не выступать против плана Трампа по Украине
12:35 28.11.2025 (обновлено: 12:54 28.11.2025)
В ЕП призвали Евросоюз не выступать против плана Трампа по Украине
В ЕП призвали Евросоюз не выступать против плана Трампа по Украине
2025-11-28T12:35:00+03:00
2025-11-28T12:54:00+03:00
В ЕП призвали Евросоюз не выступать против плана Трампа по Украине

Депутат ЕП Панайоту: ЕС не должен выступать против плана Трампа по Украине

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Евросоюз не должен возражать против американского плана по урегулированию на Украине, так как поддержка Киева Европой не дала никаких результатов, заявил в пятницу депутат Европарламента от Кипра Фидиас Панайоту.
"Мирный план Трампа по Украине – лучшее для нас время для переговоров… Я говорю, что нужно проводить переговоры, потому что в реальности на поле боя мы проигрываем, и это с разных сторон влияет на Европейский союз", - сказал он, видео со своей речью Панайоту опубликовал в Х.
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
"Проиграть Путину". В ЕС забили тревогу из-за мирного плана по Украине
10:01
Он добавил, что ЕС уже три года придерживается одного и того же подхода, вводя против России санкции, отправляя Украине оружие и финансируя ее деньгами европейских граждан.
"И каков результат? ...Мы проигрываем на поле боя", - сказал депутат.
Панайоту заявил, что, по его мнению, украинцы тоже хотят окончания конфликта. Он отметил, что не считает план "хорошим" для ЕС, но не видит ему альтернативы.
"Давайте будем умны. Давайте сократим наши потери. Мне это не нравится. Это не хорошая сделка для нас, но это наименее плохая сделка. Потому что мы не победили с помощью, выплачиваемой американцами. Теперь, когда это поддерживают и платят за оружие только европейцы за американцев, вы думаете мы победим?" - заключил Панайоту.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Последний проект плана США по Украине скрывают от ЕС, пишут СМИ
10:38
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Обвинят Москву". В США раскрыли план ЕС по срыву мира на Украине
Вчера, 09:37
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
