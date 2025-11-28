Рейтинг@Mail.ru
00:35 28.11.2025 (обновлено: 01:10 28.11.2025)
Отстраненный от власти президент Гвинеи-Бисау оказался в Сенегале
Отстраненный от власти президент Гвинеи-Бисау оказался в Сенегале
Отстраненный от власти президент Гвинеи-Бисау оказался в Сенегале

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Отстраненный от власти президент Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало прибыл в Сенегал, сообщил МИД страны.
В среду действующий глава Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало заявил изданию Jeune Afrique, что арестован в своем кабинете в президентском дворце в результате государственного переворота.
В коммюнике внешнеполитического ведомства Сенегала говорится, что с начала кризиса власти страны поддерживают прямую связь со всеми заинтересованными сторонами в Гвинее-Бисау. Как отмечается, в ходе контактов обсуждалось освобождение президента Эмбало и его соратников, а также всех других арестованных политических деятелей.
"Правительство (Сенегала – ред.) зафрахтовало самолет для отправки в Гвинею-Бисау для содействия операции по репатриации. Это позволило президенту Умаро Сиссоко Эмбало благополучно прибыть в Сенегал", - сообщил МИД.
Военные в Гвинее-Бисау в среду объявили о переходе власти в свои руки. В должность президента страны на переходный период вступил генерал Орта Н'та.
