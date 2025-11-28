Отстраненный от власти президент Гвинеи-Бисау оказался в Сенегале

"Правительство (Сенегала – ред.) зафрахтовало самолет для отправки в Гвинею-Бисау для содействия операции по репатриации. Это позволило президенту Умаро Сиссоко Эмбало благополучно прибыть в Сенегал", - сообщил МИД.

Военные в Гвинее-Бисау в среду объявили о переходе власти в свои руки. В должность президента страны на переходный период вступил генерал Орта Н'та.