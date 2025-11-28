ЕК получила письмо премьера Бельгии о российских активах

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия подтверждает, что получила письмо премьер-министра Бельгии с его обеспокоенностью по поводу использования российских активов, сообщила в пятницу представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.
РФ неоднократно называла заморозку ее активов на Западе воровством.
"Я могу подтвердить, что письмо от премьер-министра Барта де Вевера председателю (Урсуле) фон дер Ляйен было получено", - сказала она на брифинге в Брюсселе.
Пиньо не стала отвечать на вопрос о том, выдвигает ли Бельгия новые требования с течением времени, а также не стала комментировать вопрос, уменьшает ли конфискация активов шансы на мирное урегулирование.
"Я не буду делать никаких комментариев ни в том, ни в другом смысле. Эта тема является частью дискуссий, касающихся мирного соглашения по Украине, и на данный момент мы не углубляемся ни в одну из тем, которые сейчас обсуждаются", - сказала она.
Премьер Бельгии Барт де Вевер ранее направил в Еврокомиссию письмо, в котором говорится, что поспешная реализация плана по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины разрушит шансы на потенциальное мирное соглашение.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
