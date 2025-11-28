Рейтинг@Mail.ru
17:13 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/ek-2058433428.html
ЕК получила письмо премьера Бельгии о российских активах
ЕК получила письмо премьера Бельгии о российских активах
ЕК получила письмо премьера Бельгии о российских активах
Еврокомиссия подтверждает, что получила письмо премьер-министра Бельгии с его обеспокоенностью по поводу использования российских активов, сообщила в пятницу... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T17:13:00+03:00
2025-11-28T17:13:00+03:00
в мире
россия
бельгия
украина
еврокомиссия
евросоюз
g7
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815015569_0:0:1701:957_1920x0_80_0_0_ae31d41e7d68af928d49fe6d66321679.jpg
https://ria.ru/20251126/kallas-2057693272.html
https://ria.ru/20250321/belgiya-2006515134.html
https://ria.ru/20250912/zaharova-2041446132.html
россия
бельгия
украина
в мире, россия, бельгия, украина, еврокомиссия, евросоюз, g7, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Бельгия, Украина, Еврокомиссия, Евросоюз, G7, Санкции в отношении России
ЕК получила письмо премьера Бельгии о российских активах

ЕК получила письмо де Вевера с возражениями по использованию активов РФ

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия подтверждает, что получила письмо премьер-министра Бельгии с его обеспокоенностью по поводу использования российских активов, сообщила в пятницу представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.
РФ неоднократно называла заморозку ее активов на Западе воровством.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
СМИ раскрыли, что случилось с Каллас из-за России
26 ноября, 13:24
"Я могу подтвердить, что письмо от премьер-министра Барта де Вевера председателю (Урсуле) фон дер Ляйен было получено", - сказала она на брифинге в Брюсселе.
Пиньо сказала, что Комиссия уже готова выдвинуть юридическое предложение Бельгии. По ее словам, ЕК пытается убедиться в том, что опасения, которые были выражены Бельгией и ее премьер-министром, были разрешены и что все будут удовлетворены позициями, которые выдвигаются Еврокомиссией.
Пиньо не стала отвечать на вопрос о том, выдвигает ли Бельгия новые требования с течением времени, а также не стала комментировать вопрос, уменьшает ли конфискация активов шансы на мирное урегулирование.
"Я не буду делать никаких комментариев ни в том, ни в другом смысле. Эта тема является частью дискуссий, касающихся мирного соглашения по Украине, и на данный момент мы не углубляемся ни в одну из тем, которые сейчас обсуждаются", - сказала она.
Премьер Бельгии Барт де Вевер ранее направил в Еврокомиссию письмо, в котором говорится, что поспешная реализация плана по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины разрушит шансы на потенциальное мирное соглашение.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Премьер Бельгии назвал идею конфискации активов России актом войны
21 марта, 16:07
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Захарова предупредила о последствиях хищения российских активов
12 сентября, 13:30
 
