ЕК получила письмо премьера Бельгии о российских активах

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия подтверждает, что получила письмо премьер-министра Бельгии с его обеспокоенностью по поводу использования российских активов, сообщила в пятницу представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.

Пиньо не стала отвечать на вопрос о том, выдвигает ли Бельгия новые требования с течением времени, а также не стала комментировать вопрос, уменьшает ли конфискация активов шансы на мирное урегулирование.