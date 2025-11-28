https://ria.ru/20251128/ege-2058530497.html
Минобрнауки сделало обязательным ЕГЭ по истории на гуманитарные направления
Минобрнауки сделало обязательным ЕГЭ по истории на гуманитарные направления - РИА Новости, 28.11.2025
Минобрнауки сделало обязательным ЕГЭ по истории на гуманитарные направления
Минобрнауки РФ включило ЕГЭ по истории для поступления на социально-гуманитарные направления, начиная с 1 марта 2026 года, выяснило РИА Новости, изучив... РИА Новости, 28.11.2025
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Минобрнауки РФ включило ЕГЭ по истории для поступления на социально-гуманитарные направления, начиная с 1 марта 2026 года, выяснило РИА Новости, изучив соответствующий документ министерства.
Речь идет о таких направлениях подготовки, как "Социология", "Юриспруденция", "Конфликтология", "Публичная политика и социальные науки", Реклама и связи с общественностью", "Сервис" и ряд других.
В ходе следующей приемной кампании 2026/27 учебного года университеты смогут выбирать, какое вступительное испытание на эти специальности установить – ЕГЭ по обществознанию или ЕГЭ по истории.
Одно в рамках приемной кампании 2027/2028 учебного года ЕГЭ по истории будет закреплен в перечне вступительных испытаний применительно к данным направлениям подготовки уже в качестве обязательного.
По законодательству университеты должны определиться с выбором вступительных испытаний до 20 января 2026 года.
Ранее ректор МГИМО Анатолий Торкунов
на встрече президента РФ Владимира Путина
с авторами учебников истории предложил главе государства сделать обязательным ЕГЭ по истории для поступления в гуманитарные вузы. Путин поддержал идею ректора.
Нововведения будут действовать до 1 сентября 2029 года.