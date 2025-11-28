Ефимов: строители Москвы завершили проходку тоннелей в метро Самары

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Московские метростроители завершили проходку тоннелей на участке от станции "Алабинская" до станции "Театральная" Самарского метрополитена, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В Москве продолжается активное строительство новых линий и станций метро. Несмотря на это, столичные метростроевцы помогают развивать транспортную сеть в других регионах России, Самара – один из них. Московские строители вели проходку тоннелей на первой и единственной линии Самарского метрополитена – от конечной на данный момент станции "Алабинская" до новой станции "Театральная", - сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

В сообщении уточняется, что проходку левого перегонного тоннеля подошла к концу еще в декабре 2024 года. Проходку правого тоннеля завершили накануне, его протяженность составила около 1,6 километра.