Ефимов: два участка реорганизуют по КРТ в Москворечье-Сабурово и Царицыно
Ефимов: два участка реорганизуют по КРТ в Москворечье-Сабурово и Царицыно
Два участка застроят по проекту комплексного развития территории в районах Москворечье-Сабурово и Царицыно Южного административного округа столицы, рассказал... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T09:06:00+03:00
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Два участка застроят по проекту комплексного развития территории в районах Москворечье-Сабурово и Царицыно Южного административного округа столицы, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Реорганизация двух участков общей площадью 9,4 гектара в районах Москворечье-Сабурово и Царицыно позволит построить более 103 тысяч квадратных метров недвижимости. Подавляющий объем застройки – 101,2 тысячи "квадратов" – составит жилье для программы реновации, которое возведут на Котляковской улице", – цитирует Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.
Две новостройки рассчитаны на более 860 квартир с улучшенной отделкой, в которые переедут свыше 1,8 тысячи москвичей, участвующих в программе реновации. К слову, локации отличаются хорошей транспортной доступностью: выделенные под строительство участки находятся недалеко от Варшавского шоссе и Московского скоростного диаметра. Замглавы города уточнил, что проект завершат в течение шести лет.
Рядом с новыми жилыми многоэтажками, по словам руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, появится здание ГБУ "Жилищник" на 1,8 тысячи квадратных метров, где создадут 330 рабочих мест. А участок у реки Чертановки на улице Кантемировской комплексно благоустроят, в том числе проложат удобную улично-дорожную сеть.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал, что на сегодня в столице уже одобрены и реализуются 150 проектов КРТ общей площадью свыше 1,5 тысячи гектаров, которые позволят построить больше 30,6 миллиона квадратных метров недвижимости и создать около 350 тысяч рабочих мест.
Проекты комплексного развития территории подразумевают формирование комфортных городских пространств в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках.