https://ria.ru/20251128/dron-2058323884.html
Силы ПВО сбили семь беспилотников над тремя областями
Силы ПВО сбили семь беспилотников над тремя областями - РИА Новости, 28.11.2025
Силы ПВО сбили семь беспилотников над тремя областями
Российская ПВО за пять часов сбила семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над тремя регионами России, в том числе над территорией... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T13:13:00+03:00
2025-11-28T13:13:00+03:00
2025-11-28T13:18:00+03:00
ростовская область
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, безопасность, россия
Ростовская область, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Силы ПВО сбили семь беспилотников над тремя областями
Силы ПВО сбили 7 дронов над Ростовской, Брянской областями и Северной Осетией