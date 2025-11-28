Силы ПВО сбили семь беспилотников над тремя областями

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российская ПВО за пять часов сбила семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над тремя регионами России, в том числе над территорией Республики Северная Осетия-Алания, сообщило Минобороны РФ.